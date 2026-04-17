中工經營權提前變天 寶佳將拿下4席董事、威京3席

中工經營權之爭落幕，雙方和解共治。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕中工經營權之爭，今日畫下句點，中工今發出聲明表示，公司兩大主要股東寶佳集團與威京集團，經由雙方共同友人居中牽線，已順利完成友好協商，並確立了攜手共治之大方向。雙方皆以公司永續成長與全體股東之最大權益為最優先考量，決定共同參與公司治理，為中工注入嶄新動能。

據了解，7席董事中，寶佳估計拿到4席、威京集團僅有3席。

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中工指出，經雙方充分溝通與善意協調，針對本屆董事會改選已達成和諧共推之默契。屆時將自目前已提出之三組候選人名單中，共同整合並推舉出一組最適任之名單參與選舉。此一舉措不僅充分彰顯了大股東間弭平分歧的決心，更為台灣資本市場樹立了以大局為重、和平協商以共謀企業利益的優良典範。

此次的圓滿落幕，展現了雙方大股東對中工未來的深厚期許。未來雙方將放下過往紛擾，秉持誠信合作、共好共榮的精神，齊心協助公司營運發展。中工未來經營團隊亦將安定軍心、持續專注本業，與大股東並肩同行，引領公司邁向更卓越的未來。

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