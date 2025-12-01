不是工程師、醫生！未來10成長最快10個職業揭曉 它年薪破400萬最吃香

不是工程師、醫生！未來10成長最快10個職業，醫師助理年薪破400萬最吃香。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧（AI）慢慢取代人類，工作機會也越來越少，不過，有些職業仍持續成長中，根據美國勞工統計局（BLS）報告，未來10年成長最快的10個職業，主要聚焦在醫療保健和社會援助以及專業、科學，在10個職業中，有6個年年薪至少6位數起跳，而年薪最高是醫師助理，2024年薪資中位數達13萬3260美元（約新台幣418.43萬）。

CNBC報導，儘管與過去十年相比就業成長速度放緩，但根據美國勞工統計局最新的就業預測報告，預計2024年至2034年間，美國經濟將新增520萬個就業機會，總就業人數預計將增加3.1%。

根據該報告，到2034年，成長最快的行業部門是醫療保健和社會援助以及專業、科學和技術服務，預計成長率分別是8.4%和7.5%。

在這些行業中，成長最快的職業群體是醫療保健支援人員（包括執業護理師和醫師助理等職位）以及電腦和數學相關職位（例如資料科學家和資訊安全分析師）。預計這兩個群體將分別成長12.4%和10.1%。

據美國勞工統計局分局局長艾米麗·克魯奇 （Emily Krutsch） 稱，醫療保健行業預計快速增長的主要原因之一是美國人口老化。

「這才是推動這一趨勢的真正原因：老年人口往往需要更多這類護理和服務，」她說。

克魯奇認為，隨著人工智慧技術的興起，電腦和數學領域的角色將變得越來越重要，預計，參與開發、測試和實施這類工具的職業就業增長將會加快。

她表示，與此同時，由於保護資料以及開發用於保護資料的系統和工具的需求日益增長，資訊安全分析師的職位預計將大幅增長。

克魯奇強調，每個工作的成長率並不是唯一需要考慮的重要數據點。

例如，風力渦輪機維修技師和太陽能光電安裝工是成長最快的兩個職業，但到2034年，這兩個職業加起來新增的就業機會將不到2萬個。

克魯奇說，僅僅因為我們談論的是快速增長，並不一定意味著會有很多工作崗位，因為這可能只是非常非常小的職業。

根據美國勞工統計局的數據，以下是2034年成長最快的職業，以及到 2034 年預計新增就業人數和目前各職位的中位數薪資。

1. 風力渦輪機維修技術人員

成長率：50%

2024年資中位數：6萬2580美元 （約新台幣196.5萬）

到2034年新增就業：6800個

2. 太陽能光電安裝商

成長率：42%

2024年薪資中位數：5萬1860美元（約新台幣162.84萬）

到2034年新增就業：1萬2000個

3. 執業護士

成長率：40%

2024年薪資中位數：12萬9210美元（約新台幣405.71萬）

到2034年新增就業：12萬8400個

4. 資料科學家

成長率：34%

2024年資中位數：11萬2590美元（約新台幣353.53萬）

到2034年新增就業：8萬2500個

5. 資訊安全分析師

成長率：29%

2024年薪資中位數：12萬4910美元（約新台幣392.21萬）

到2034年新增就業：5萬2100個

6. 醫療衛生服務管理人員

成長率：23%

2024年資中位數：11萬7960美元（約新台370.39萬）

到2034年新增就業：14萬2900個

7. 物理治療師助理

成長率：22%

2024年資中位數：6萬5510美元（約新台幣205.7萬）

到2034年新增就業：2萬4500個

8. 精算師

成長率：22%

2024年資中位數：12萬5770美元（約新台幣394.91萬）

到2034年新增就業：7300個

9. 運籌學分析師

成長率：21%

2024年資中位數：9萬1290美元（約新台幣286.65萬）

到2034年新增就業：2萬4100個

10. 醫師助理

成長率：20%

2024年薪資中位數：13萬3260美元（約新台幣418.43萬）

到2034年新增就業：3萬3200個

