最低工資明年1/1調漲 勞保局公告投保分級表、百萬勞工保費調升

〔記者李靚慧／台北報導〕配合最低工資自115年1月1日起調整為2萬9500元，勞動部已修正並公告「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」，主動辦理投保薪資及提繳工資逕調作業，勞保局統計，勞保將有297萬人、就保113萬人、災保423萬人及勞退126萬人，明年起保費將調整，投保（提繳）單位毋須另行申報。

勞動部納保組組長吳依婷指出，「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」的第1級月投保薪資，將由2萬8590元修正為2萬9500元，第2級的月投保薪資2萬8800元予以刪除，其餘金額未修正，投保薪資等級依序遞移。

此外，「勞工保險投保薪資分級表」備註欄第2項，有關職業訓練機構受訓者的月投保薪資增設2萬8590元等級。至「勞工退休金月提繳分級表」第25級月提繳工資，由2萬8800元修正為2萬9500元，第26級下限配合修正，其餘維持不變。

為減輕投保（提繳）單位行政作業負擔及保障勞工權益，勞保局將主動針對勞（就）保投保薪資（勞退提繳工資）為2萬8590元、2萬8800元全時工作之被保險人（勞工）辦理逕調作業，自115年1月1日起調整為2萬9500元；而針對勞（就）保投保薪資（勞退提繳工資）為2萬8800元的部分工時身分、職業工會低收入會員、庇護性就業身心障礙者或職業訓練機構受訓的被保險人，將自115年1月1日起逕行調整渠等勞（就）保月投保薪資（勞退提繳工資）為2萬9500元。

災保投保薪資，由於「勞工職業災害保險投保薪資分級表」下限即為最低工資，因此災保投保薪資為2萬8590元、2萬8800元之所有被保險人將同步自該日起逕調為2萬9500元。實際逕調的勞工名單，將詳列於115年1月份勞工退休金計算名冊，併隨當月保險費（勞工退休金）繳款單，於115年2月25日前寄發。

