李嘉誠港口交易案再受阻 路透：歐盟啟動反壟斷調查

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下的長和集團在今年3月宣佈將出售大部份港口業務給貝萊德（BlackRock）和地中海航運（MSC）領頭的財團，知情人士週四（27日）表示，這項交易在歐洲遇到了新的阻礙，歐盟反壟斷監管機構將調查這項計劃在西班牙的部份交易。

《路透》報導，長江和記實業希望出售集團持有價值228億美元（約新台幣7161.4億元）港口業務當中80％的股權，涵蓋23個國家、共43個港口。這項交易因為政治敏感性的關係在全球受到關注，並捲入了美中緊張局勢。

歐盟執委會可能也將展開全面調查，監管機構恐要求貝萊德和MSC做出讓步，以換取在西班牙的交易。根據交易案當中的西班牙部份，MSC旗下子公司碼頭投資有限公司（Terminal Investment Limited，TiL）和貝萊德將一同收購長和集團在巴塞隆納港的碼頭控制權，該碼頭可同時服務多艘巨型船舶，並擁有8條軌道的鐵道設施，使其成為歐盟在地中海沿岸最大的港口鐵路，將港口串聯南歐交通。

目前TiL在西班牙瓦倫西亞已經握有一個碼頭的控制權。知情人士表示，歐盟執委會將在12月10日結束對這筆交易的初步審查後，展開全面調查。歐盟的全面調查通常會持續約4個月或更長的時間，並可能導致公司讓步，包括分拆資產，以解決競爭問題並獲得監管部門批准。

長和集團掌控歐洲多地的港口，包括比利時、波蘭和荷蘭的港口，目前仍不清楚這次全球交易涉及的其他歐洲部份是否也會受到審查，歐盟以外的部份則不在該機構的審查管轄範圍內。包含具有重要戰略意義的巴拿馬運河兩個港口在內的整個交易案，在華府和北京之間已經高度政治化。

