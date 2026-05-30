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緯創因缺電轉戰台南 杜奕瑾：都市發展該重新思考

2026/05/30 08:59

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（資料照）台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕AI產業快速發展帶動伺服器需求爆發，緯創（3231）董事長林憲銘日前表示，未來政府必須重新檢視電力需求曲線，才能支撐持續擴大的資料中心建設。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，AI科技的人才會跟著政策與投資走，台北又不負擔未來發展所需能源開發，沒有一定要去台北幫助炒房地產。

林憲銘日前於股東會後表示，集團已經開始布局下一世代技術，投資矽光子與量子運算等領域，並採取投資與自主研發並行策略。在AI基礎設施方面，林憲銘透露，緯創原本規劃第二座內建算力中心設於台北，但因接獲電力供應不足通知，最終決定改設於台南沙崙交大微創園區。他認為，台灣目前對AI時代算力需求成長速度的預估仍偏保守，未來政府必須重新檢視電力需求曲線，才能支撐持續擴大的資料中心建設。

杜奕瑾在臉書PO文表示，改變「設在台北、伸手要電」的思維，都市均衡發展，台北又不蓋電廠，電力自主只有5%，大企業一直往台北擠幹嘛？美國大科技公司會把最耗電機房放紐約嗎？

杜奕瑾直言，美國的政策已經改變成為，企業要自己負擔用電規劃，以及基礎建設費用。早點投資「自帶電廠園區」，國家角色可以幫忙做規劃協調，AI科技的人才會跟著政策與投資走，台北又不負擔未來發展所需能源開發，沒有一定要去台北幫助炒房地產。

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