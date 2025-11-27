萬科尋求展延債券 中國房地產市場困境加劇

中國房地產巨頭萬科近日傳提出延後償還即將到期的債券，進一步加劇中國房地產市場困境。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國房地產巨頭萬科近日傳提出延後償還即將到期的債券，再次引發人們對於北京是否願意對陷入困境房地產開發商伸出援手的擔憂，進一步加劇中國房地產市場困境。

《彭博》報導，萬科週三（26日）晚間向上海清算所提交的文件顯示，這家公司正尋求延後償還將於12月15日到期的20億人民幣（約新台幣89億元）債券本金。萬科表示，將於12月10日與債券持有人召開會議，討論相關方案。

這個出乎意料的舉動對於中國房地產業而言，無疑是另一次打擊，該產業仍在竭盡心力從長年銷售下滑以及中國恆大、碧桂園等公司的大規模違約中恢復，而萬科長期以來被認為是相對健康的房地產公司之一。

香港森林資本共同創辦人李歡表示，大家最根本的擔憂很單純，如果像萬科這樣的「旗艦企業」違約或是被迫大幅減記，那麼對於整個房地產業和信貸市場的影響將非常龐大。

萬科突然面臨的鉅額債務問題已成為衡量中國房地產業政策的關鍵指標，而該產業在過去幾年來一直在拖累中國經濟，政策制定者需要在提振低迷的市場和避免救助個別企業之間找到微妙的平衡點。

Lucror Analytics資深信用分析師表示，萬科若是走到違約這一步將表明中國政府支持房地產業的意願正在減弱，這將加劇產業的低迷，這也將使其他房地產開發商更難發行債券、進行籌資。

萬科下個月到期的兩筆債券先前已接近面額，顯示投資人押注債券將準時償還。除了12月15日到期的債券外，萬科還有一筆37億人民幣（約新台幣164.6億元）的債券將於12月28日到期。

萬科最大股東深圳地鐵集團已向這家資金緊張的房地產開發商提供約300億人民幣（約新台幣1335億元）的貸款，這筆關鍵資金曾幫助萬科償還了今年的債券。然而，深鐵暗示將收緊對萬科的借貸條件後，這條生命線的前景變得不明朗。

深圳信用評級新創RatingDog創辦人姚煜表示，這次展延令市場感到非常意外，深鐵的支持突然變得「毫無意義」。

根據《彭博》計算，萬科約有134億人民幣（約新台幣596.3億元）的在岸債券將於明年6月底前到期或面臨贖回。根據雙方最新協議，這個數字遠遠超過萬科從深鐵獲得的未動用貸款額度。

萬科今年前10個月合約銷售額約為1000億人民幣（約新台幣4450億元），僅去年同期的一半。根據彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）分析師預估，截至9月，萬科持有約600億人民幣（約新台幣2670億元）現金，短期債務約1520億人民幣（約新台幣6764億元）。

全球各大銀行普遍對於中國房地產市場前景持悲觀態度，自第2季以來，中國房市再次出現銷售低迷。瑞銀（UBS）預估，中國房價將在未來至少2年內持續下跌。國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）上（10）月表示，在市場穩定之前，中國各地區的新屋銷售可能比目前水位降15至20％。

