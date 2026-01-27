基隆八堵路自來水管漏水搶修 台水：縮短時程明天9點恢復供水

基隆八堵路今晚辦理管線搶修作業，台水公司一區處表示，已規劃採取一次性修復方式，訂在今晚9點停水後立即進場施工，縮短作業提前在明天9點恢復供水。（基隆市政府提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對基隆八堵路今天晚上辦理的管線搶修作業，台水公司一區處今（27）日表示，已規劃採取一次性修復方式，整合機具與施工程序同步進行，並事前完成現場作業空間清理及維修孔設置，不受天候影響，訂在今晚9點停水後立即進場施工，縮短作業提前於明天9點恢復供水。

台水表示，供水調度方面，水公司一區處已完成跨區水源支援調度作業，縮小停水範圍僅影響南榮路高地及龍安街198巷、332巷等約5000餘戶用水，市區平地區域則不受影響；同時完成臨時取水站設置，加水車儲水待命，以因應突發或緊急用水需求，並以第四台跑馬燈通知民眾預先儲水備用，全力降低對民生用水之影響。

台水公司一區處強調，目前整體供水系統仍維持穩定，施工現場已加強交通維持及安全管制作業，並與地方政府及相關單位保持密切聯繫，持續滾動檢討應變作為與預防性維護措施，以確保供水安全，施工期間如造成不便，敬請民眾體諒與配合。

