台積電證實美廠停電 晶圓損失多少未確認 美媒這麼「樂觀」看

〔財經頻道／綜合報導〕外媒透露，9月下旬台積電位於亞利桑那州的一家供應商發生停電，導致該公司Fab 21工廠的生產中斷，迫使台積電報廢當時正在生產的部分晶圓。對此，台積電一位代表向科技媒體Tom's Hardware證實了供應商發生停電的情況，但並未確認是否造成任何損失。報導指出，此事件歸因外包供電商失誤，如果台積電能夠及早發現問題點，這對該廠址的後續項目，特別是Fab 21二期和三期項目，將大有裨益。

這次電力供應中斷源自於英國工業氣體專家林德公司，該公司與Fab 21工廠簽訂了供電支援合約。雖然停電並未導致工廠本身斷電（與其他半導體生產設施一樣，Fab 21工廠也配備了備用發電機以應對停電情況），但卻切斷了工廠運作所需的各種關鍵材料的供應。

據稱台積電因此被迫停產數小時，並造成損失。然而，該台積電尚未透露有多少晶圓被報廢，也未說明此停電造成的經濟損失。

在台灣，台積電自行管理其供電基礎設施，然而，在美國，該公司不得不將這項職能外包。在某種程度上，這使得Fab 21工廠容易受到其無法直接控制的故障的影響。

不過，既然台積電已經了解這個故障點，它就可以著手解決並避免未來再次發生類似情況，這不僅適用於Fab 21一期項目，也適用於後續的Fab 21建設階段。

對於一座新建工廠而言，發現工廠層級和供應鏈中的薄弱環節是不可避免的，因此，如果能夠及早發現問題，這對台積電在該廠址的後續項目，特別是Fab 21二期和三期項目，將大有裨益。

值得注意的是，台積電和其他先進晶片製造商的營運中斷並不罕見，通常是由地震等自然事件或人為錯誤引起的，而不是供應商的故障。

問題是，這種或多或少可控的停產會對台積電及其客戶造成怎樣的財務損失？台積電發言人表示，Fab 21工廠第三季度盈利能力下降至接近盈虧平衡點，是因為該工廠在該季度啟動了Fab 21三期工程的建設，產生了必要的啟動成本。

