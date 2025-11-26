華安醫學泡泡龍新藥 啟動美國二期臨床試驗

華安泡泡龍新藥，啟動美國臨床二期試驗。圖右為華安總經理陳翰民、左為首席顧問許銀雄。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥研發公司華安醫學（6657）今（26）日公告，自主開發的遺傳性表皮分解性水皰症（EB，俗稱「泡泡龍」）乳膏新藥F703EB，已獲美國食品藥物管理局（FDA）核准進行二期臨床試驗，將正式啟動收案，預計招募20位中重症EB患者，用以評估F703EB的初步療效及安全性，目標明年完成收案及解盲。

華安表示，EB目前尚無根本療法，F703EB挾卓越的機轉優勢，可望作為泡泡龍患者加速傷口癒合的第一線藥物。

請繼續往下閱讀...

華安指出，F703EB已取得FDA、歐盟EMA用於治療EB的孤兒藥資格認定（ODD），同時也獲FDA授予罕見兒科疾病認定（RPD），在完成二期臨床試驗後，有機會循孤兒藥法規優勢，爭取新藥及早上市，造福病患，並享有市場獨占期。

看好公司旗下新藥的臨床進展與長期發展，日前華安董事會決議通過首次施行買回庫藏股計畫，將於今年11月25日至明年1月24日期間，預計自證券集中交易市場買回900張普通股，預定買回價格區間為每股40元至61元，若股價低於此區間價格下限，將繼續執行買回股份，並以總金額5493萬元為上限。

華安表示，本次買回的股份將全數轉讓予員工，除展現公司對人才的重視，同時也代表經營團隊對公司長期發展的高度信心，以及維護股東權益的承諾。

