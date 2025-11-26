寵物經濟大爆發！全球規模上看5000億美元

在全球，貓派的飼主大幅提升。（下載自IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球寵物經濟正迎來新一波成長動能。根據Bloomberg Intelligence最新發布的《2025年寵物經濟報告》，全球寵物產業預計未來五年將成長超過45%，2030年更可望突破5000億美元（約 16.5兆新台幣）。

分析師強調，「寵物人性化」（Humanization）成為產業主要推動力，飼主不只將寵物視為陪伴，更將其視為家庭成員，對寵物的健康福祉、專業照護、醫療、保險的重視度越來越高，也意味著養寵物不只是一時興趣，而正走向全面家庭化。

在2025年寵物食品論壇（Petfood Forum 2025）上，Bloomberg Intelligence分析師指出，儘管通膨推升物價，飼主對毛孩支出依舊毫不手軟，與一年前相比，他們預期會在所有寵物消費類別上增加支出，尤其以食品、玩具與美容用品最受重視。不過，飼主經濟壓力也開始浮現，例如約20%的狗與30%的貓錯過年度健康檢查，但分析師仍強調，「醫療照護」是寵物產業最具長線成長力的板塊。

此外，「寵物食品」依然是整體市場擴張的核心，Bloomberg Intelligence預估全球寵物食品市場將在2030年成長至1,450億美元，雖然近年消費者受預算限制，開始從高端寵物食品轉向更親民的價格帶，2025年平價寵物食品預計成長6%，略高於高端食品的5%，但這並非長期趨勢，因高端食品預計在2030年持續擴大市占。

而另一方面，電商仍是市場主要推力之一，近30%的飼主偏好線上購買，較三年前的23%大幅提升，Amazon與Chewy持續領先，Walmart、Petco等傳統零售商也積極擴張線上版圖。

值得注意的是，飼主愈發重視毛孩健康，使「預防醫學」與「寵物健康管理」成為新商機，過去五年以來，寵物營養補充品成為整體市場成長最亮眼的品類之一，反映寵物照護已從「基本需求」轉向更精細、全面的健康管理模式。

另一個有趣數據則是，在北美與西歐等傳統狗派市場，以及亞太等新興市場，貓咪偏好度正在迅速提升，造成這一轉變的因素包括：飼養狗的成本提高，尤其是大型犬的花費更高、亞太地區對犬隻飼養的嚴格法規、宗教文化偏好使貓咪飼養更被接受等，這些原因都促使更多消費者選擇貓作為伴侶動物。

而根據APPA美國寵物用品協會報告指出， 千禧世代為最大飼主族群，占33%、 X世代占25%、嬰兒潮世代占24%，這些族群對高端服務與數位解決方案的採用率高，促進整合式服務模式的成長。

看好寵物經濟崛起，台灣設計師周裕穎於去年底首度舉辦《臺北萌寵時裝週》，打造一場「以寵物為主角的時裝秀」，並以售票形式推出，強調「就算沒有養寵物也歡迎加入」，希望讓觀眾一同感受現場滿滿的療癒能量。活動形式新穎，除了吸引喜歡看秀、享受表演的觀眾，也吸引大量次飼主願意付費參與。今年12月活動將邁入第 2屆，預料熱度將持續升溫。

