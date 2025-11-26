繳納期限至12/1！地價稅逾期繳納將加徵滯納金

新北市府稅捐稽徵處指出，今年度地價稅繳納期限至12月1日截止，提醒民眾儘速繳納。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕逾期繳納地價稅，將面臨加徵滯納金。新北市府稅捐稽徵處指出，今年度地價稅繳納期限至12月1日截止，提醒民眾儘速繳納，否則每逾3日需按應納稅額加徵1%滯納金，逾30日仍未繳納者，除加徵10%滯納金外，將被移送行政執行分署強制執行；為方便民眾繳稅，民眾可以透過便利商店、信用卡、自動櫃員機等多元管道繳稅。

稅捐處表示，民眾如尚未收到稅單，或遺失稅單，可持本人身分證就近向稅捐處或所屬分處申請補發，也可以在12月4日前，利用自然人、工商、金融憑證或已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證TW FidO，登入地方稅網路申報作業網站直接線上查繳稅款。

稅捐處說，民眾也可以持繳款書到代收稅款金融機構（郵局不代收）繳納，稅額3萬元以下可在便利商店現金繳納，或以信用卡、自動櫃員機、晶片金融卡、電子支付帳戶及活期（儲蓄）存款帳戶等方式轉帳繳稅；辦理委託轉帳代繳稅款約定者，請於12月1日以前在轉帳帳戶內預留足額繳納地價稅存款，如有疑問，可電洽繳款書上聯絡電話，或稅捐處（02）8952-8625洽詢。

