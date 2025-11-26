產油國哭暈！摩根大通震撼預測：油價將一路摔到30美元

國際油價今年多半在低檔徘徊，但若摩根大通（JPMorgan）的最新預測成真，未來2年對產油國而言恐將更加艱難。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價今年多半在低檔徘徊，但若摩根大通（JPMorgan）的最新預測成真，未來2年對產油國而言恐將更加艱難。小摩最新預測指出，未來2年油價可能會大幅下跌，到2027 年底可能最多再跌 50%，使布蘭特原油從目前約每桶63.50美元，跌至每桶30美元區間，背後的原因是需求成長放緩，而供應預計將繼續穩定成長，導致出現供過於求的結構性失衡。

今年以來，國際油價已下跌 15%。摩根大通分析師指出，原油正面臨經濟學入門課程的基本問題：當供給大於需求時，價格勢必下跌。該行分析師預估，如果未來幾年石油供應持續成長超過需求，將會出現結構性失衡，並持續對石油市場構成壓力。即便需求仍在緩步增長，但今年以及 2026 年的原油供給增幅，仍將是需求增速的3倍之多。

摩根大通分析師卡內娃（Natasha Kaneva）稱：「儘管市場普遍看跌，但需求卻持續超出預期。供應增加的幅度高達需求的2倍，其中大部分來自美洲地區。」

摩根大通認為，原油市場已為「價格腰斬」鋪好舞台，到 2027 年底，油價可能下跌多達 50%，布蘭特原油價格將從目前的每桶 63.50 美元左右，跌至 30 美元出頭。

卡內娃指出，未來供應成長將主要由非 OPEC+ 國家貢獻，其中美國是最大來源之一，如此增產恐導致市場持續供應過剩，使油價進一步下探。

她認為，在上述這種情況下，布蘭特油價 2026 年恐跌破 60 美元，並在年底落入 50 美元出頭的區間。而到了 2027 年，過剩壓力將更加惡化，布蘭特均價預計將落在 42 美元，年底甚至會滑落至 30 美元區間。

在此預測下，市場的原油過剩量可能在 2026 年達到每日 280 萬桶，2027 年的過剩量，也僅會小幅回落至每日 270 萬桶。要解決這個狀況，除非美國政府出手干預。然而考量到美國總統川普強力支持擴大石油鑽探，干預的可能性相當低。

