美股收盤》道瓊大漲664點！輝達重挫2.59％ 台積電ADR收紅

週二美股上漲。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕華爾街股市週二延續漲勢，一系列經濟數據似乎支持美國聯準會（Fed）在12月進行今年第三次也是最後一次降息，美國四大股指均收漲，道瓊工業指數上漲664.18點、1.43%，標普500指數上漲0.91%，那斯達克指數因科技股疲軟漲幅受限，上漲0.67%，費城半導體指數上漲0.16%，台積電ADR收紅0.01%，收在284.68美元。

綜合外媒報導，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）被認為是下一任聯準會主席的熱門人選，這一消息提振市場預期。投資人認為，哈塞特更有可能推動聯準會採取川普所支持的低利率政策，美國財政部長特貝森特週二透露，川普很有可能會在耶誕節前宣布人選。根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期聯準會在12月降息1碼的可能性接近83%。

焦點股方面，Google母公司Alphabet股價上漲1.62%，創下歷史新高，該公司上週剛發布Gemini 3升級版人工智慧模型，傳出Meta正考慮從Alphabet購買晶片，輝達下跌2.59%，投資人可能認為輝達在AI晶片領域霸主地位受到威脅。其他大型股特斯拉上漲0.39%、Meta上漲3.78%、微軟上漲0.63%、蘋果上漲0.38%、亞馬遜上漲1.5%。

道瓊工業指數上漲664.18點或1.43%，收47112.45點。

那斯達克指數上漲153.59點或0.67%，收23025.59點。

S&P 500 指數上漲60.76點或0.91%，收6765.88點。

費城半導體指數上漲10.98點或0.16%，收6714.18點。

