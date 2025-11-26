他為失業兒償還房貸 這樣做被補稅55.6萬

高雄國稅局提醒，父母無償為子女清償房貸，小心被課徵贈與稅。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部高雄國稅局表示，近期發現子女向銀行貸款購屋後，因為失業或收入不足，難以負擔房貸，而由父母代為清償債務的情形，根據「遺產及贈與稅法」第5條第1款規定，在請求權時效內無償免除或承擔債務者，其免除或承擔的債務「以贈與論」，因此，父母無償為子女清償購屋貸款，應課徵贈與稅。

舉例說明，甲君的兒子乙君2024年1月購置房屋，並向銀行貸款1000萬元，後因乙君失業無法負擔貸款本息，因此甲君於2025年間將自有的定期存款800萬元解約，無償為乙君償還貸款。經國稅局查獲，甲君2025年度贈與總額800萬元，已超過該年度贈與稅免稅額244萬元，因未於贈與日（代償貸款日）的次日起30日內辦理贈與稅申報，因此通知甲君限期補報並補徵贈與稅55.6萬元〔（800萬-244萬）x稅率10%〕，

高雄國稅局說明，無償為他人清償債務，已使他人獲得財產上的利益，實質上與贈與財產並無差異，為防杜納稅義務人利用此種方式逃漏稅捐，「遺贈稅法」第5條第1款規定，此類情況應「以贈與論」，課徵贈與稅；以贈與論案件，尚不問當事人是否有贈與意思的合致，經查獲未辦理申報，稽徵機關會先通知當事人於收到通知後10日內申報贈與稅，若逾期限仍未申報，除補稅外，還會裁處罰鍰。

高雄國稅局提醒，民眾無償為子女清償房貸，若加計當年度其他贈與財產價值超過贈與稅免稅額，應辦理贈與稅申報。民眾若有法令適用疑義，可撥打免費服務電話「0800–000–321」，或至國稅局官網利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

