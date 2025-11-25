自由電子報
焦點股》信驊：外資上修目標價 噴出再創高

2025/11/25 09:33

信驊董事長林鴻明對AI後市看法樂觀。（記者卓怡君攝）信驊董事長林鴻明對AI後市看法樂觀。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕股王信驊（5274）昨日召開法說會，釋出對於後市的樂觀訊息，信驊董事長林鴻明看好AI需求相當強勁，上修明年首季財測，帶動各大外資紛紛上修目標價，看好明年仍是成長強勁的一年，目標價全面上看7字頭，最高上看7375元。信驊股價今日早盤跳空開高，一度大漲6.79%，來到6840元，再創掛牌新天價。

截至9:20分左右，信驊股價上漲2.97%，暫報6595元，成交量逾160張。

美系外資上修信驊2025-2027年EPS（每股稅後盈餘）至101元、143元、191元，美系外資分析，儘管BT載板短缺還是略有影響，不過預估明年首季營收中間值季增29%，優於之前的預估，最新晶片AST2700將於明年第二季開始量產，其定價較AST2600高出約70–80%，AST2750的ASP又比AST2700高出20%，且需求更強。此外，一般性伺服器BMC需求仍強，預估明年成長持續強勁。

網友回應
載入中
