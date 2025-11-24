習近平頭痛了！瑞銀一改樂觀態度 預測中國房價還要再跌2年

長期看好中國房地產市場的瑞銀亞太及大中華區房地產研究主管林鎮鴻，一改他過去的樂觀態度，並呼應華爾街同業的看法，預測中國已持續低迷4年的房市，距離結束還為時尚早。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，長期看好中國房地產市場的瑞銀亞太及大中華區房地產研究主管林鎮鴻，一改他過去的樂觀態度，並呼應華爾街同業的看法，預測中國已持續低迷4年的房市，距離結束還為時尚早。中國前財長樓繼偉近日也警告，中國低迷的房市尚未觸底，並將繼續拖累經濟成長長達5年。

林鎮鴻表示，預計中國陷入困境的房市至少還要再跌2年，才能出現復甦，原因之一在於，隨著房價持續下跌，越來越多潛在購屋者現在選擇租房，「過去10年買房的人可能都賠了錢，這從根本上改變了人們對房價的預期」。

就在幾個月前，林鎮鴻才預估，在一、二線城市復甦的帶動下，中國的房價最早將在2026年「趨於穩定」，但瑞銀如今對中國房價更為悲觀。林鎮鴻因在2021年年初調降中國恆大集團投資評等而聞名，11個月後這家中國債務最高的房地產開發商就爆發債務違約。林鎮鴻2024年也大膽地看好中國房地產業。

全球各大銀行大多對中國房市持悲觀態度，自今年第二季以來，中國房市再次出現銷售下滑。中國國家統計局日前公布，10月70大中城市房價跌勢加劇，新屋價格月減0.5％，創1年來最大跌幅，反映市場低迷。惠譽信評10月表示，2026年情況可能會進一步惡化，各地區的新屋銷售量在市場穩定之前可能會比目前水準再跌15%。

中古屋價格在中國各地持續下跌，大城市的中古屋房價已比高峰下跌超過三分之一。林鎮鴻指出，除非北京公布重大刺激措施，他預期中國一、二線城市中古屋價格2026年將再跌10%，2027年則再續跌5%。

《彭博》上週報導，北京當局正在考慮採取新措施來扭轉房地產行業，包括首次在全國補貼房貸利息。樓繼偉14日在北京舉行的2025年財新峰會上警告，房地產市場低迷抑制了消費成長，並加劇了通縮壓力，這意味著在一段時間內，北京當局有必要實施擴張性財政政策和貨幣政策。

林鎮鴻表示，由於房價大跌動搖了購屋者長期以來認為房地產是一項穩妥投資的信念，預計會有更多潛在購屋者繼續觀望。此外，因一線城市的租金回報率遠低於房貸利率，越來越多民眾會選擇租屋而非購房。他的研究報告指出，10月中國一線城市的平均租金回報率為1.81%，而全國平均房貸利率為3.07%。

