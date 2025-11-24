魏哲家罕見直呼「產能不夠」 外媒曝台積電產能仍比全球需求低驚人3倍

台積電目前正處於晶片超級週期，幾乎所有供應商都依賴台積電，但是，儘管該公司大規模擴建晶圓廠，產能仍比全球的需求低驚人的3倍。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電目前正處於晶片超級週期，wccftech報導，毫不誇張地說，幾乎所有供應商都依賴這家台灣晶片巨頭來滿足其半導體需求。但是，儘管台積電大規模擴建晶圓廠，產能仍比全球的需求低驚人的3倍，台積電董事長魏哲家也承認晶片產能不足。

人工智慧時代的快速發展正推動著全球晶片需求空前高漲。幾乎所有廠商，無論是輝達、超微、英特爾，或是博通和Marvell等ASIC晶片競爭對手，都在爭相向台積電下單，以確保各自產品的產能。

魏哲家在典禮談話中罕見直言先進製程「不夠、不夠、還是不夠」，顯示台積電在全球供應鏈中的關鍵地位正持續攀升。

魏哲家在美國半導體產業協會 （SIA） 年度最高榮譽「羅伯特‧諾伊斯獎」（Robert N. Noyce Award）頒獎典禮上罕見直言先進製程「不夠、不夠、還是不夠」，顯示台積電在全球供應鏈中的關鍵地位正持續攀升。根據他的發言，台積電目前面臨的需求量是其產能的3倍，這意味著半導體產能瓶頸將在未來幾季持續存在。

台積電面臨供需緊張的原因之一是，它是唯一一家憑藉「先進製程」吸引市場關注的供應商。當然，像英特爾和三星晶圓代工這樣的競爭對手也有各自的替代方案，但在人工智慧熱潮中，只看到這家台灣巨頭的製程得到了廣泛應用。

據稱，5奈米、3奈米及更先進的製程需求龐大，這主要得益於大型科技公司的推動，因此魏哲家表示，先進製程的產能目前「嚴重不足」。即使在大規模擴建晶圓廠之後，台積電仍然在台灣、美國和日本等地區保持產能，並且仍然面臨相當大的缺口。

更重要的是，由於台積電與輝達和蘋果等主流公司簽訂了長期合約，這些公司最終佔據了台積電總產量的很大一部分，這意味著其他公司需要等待更長時間才能獲得所需的半導體產品。因此，毫不誇張地說，整個人工智慧供應鏈都在爭相向這家台灣晶片巨頭下單。

半導體供應鏈未來的發展趨勢值得關注，尤其是在台積電目前產能不足的情況下，各方需求量大。這確實為英特爾和三星等公司帶來了機遇，但大型科技公司會冒險選擇台積電以外的晶片供應商嗎？目前，只能拭目以待。

