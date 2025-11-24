台達電攜手西門子 鎖定預製化AI電力模組方案

台達電（2308）攜手德國工業大廠西門子旗下智慧基礎設施部門形成戰略聯盟，共同鎖定模組化電力基建的預製解決方案。（泰達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）攜手德國工業大廠西門子旗下智慧基礎設施部門形成戰略聯盟，共同鎖定模組化電力基建的預製解決方案，聚焦AI硬體設施加速部署之下帶動的商機。雙方看好在超大規模資料中心擴建，以及算力託管業務興起之際，新方案可大幅降低建置不確定性，並兼具成本、能源效率與碳排優勢。

泰達電執行長鄭安表示，AI的高速成長讓產業出現更加迫切的合作需要，集團在AI基礎設施方面，對於全球製造與系統整合有著相當程度的重要性，透過亞太（APAC）與歐洲、中東、非洲（EMEA）據點，將可望更有效率地將預製化電力模組在地交付，有助提升建置確定性並加速機房容量的上市時程（Time-to-Market）。

根據台達電規劃，此次雙方合作的核心，是向市場提供預製化、整合式電力模組，包括滑軌式電力系統（SKID）與電力設備屋（eHouse）等集裝箱式電力方案，採取離場預製與預先測試，並以最佳化空間配置打造標準化、即插即用（Plug-and-Play）流程，可大幅縮短工程週期、提升坪效與降低建置變數，最多可節省50%建置時程、20%資本支出（CAPEX），碳排放降低最高27%。

西門子智慧基礎設施電力化與自動化事業執行長Stephan May指出，資料中心是全球成長最快的基礎設施領域之一，雙方合作將為市場帶來重要突破。他說，結合西門子的配電設備與工程能量，以及台達高效率不斷電系統（UPS）、電池與散熱方案，新的預製化組合可望讓資料中心建置時程縮短高達五成，同時降低建置風險、提升能源效率並協助客戶達成永續目標。

台達電全球事業營運執行副總裁尹鏇博提到，台達長期深耕「從電網到晶片」（Grid-to-Chip）的電力技術，本次合作的關鍵在於運用高效率不斷電系統、電池系統與進階熱管理技術，對應AI時代的高密度運算負載。集團與西門子的合作，有利將節能解決方案以單一整合供應鏈快速推展至歐非與亞太市場。

台達與西門子均強調，未來將透過彼此互補的專業組合，強化跨產業夥伴生態系（Partner Ecosystem），並透過價值鏈的連結提升互通性，推動資料中心市場在AI時代的下一波成長。

