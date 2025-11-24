體驗LINE Pay Money電支 記得提前先做「這件事」

LINE Pay Money 將於12月3日下午3點正式開啟服務，LINE Pay用戶簡單3步驟即可快速開通「LINE Pay Money」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay（7722）的新電支服務「LINE Pay Money」將於12月3日正式上線，想在第一時間體驗LINE Pay Money的各項服務，LINE用戶必須在12月3日前，將LINE應用程式更新至15.18.1版本（含）以上，已下載LINE Pay App的用戶，則需先將App更新至4.9.0版本（含）以上，屆時（12月3日下午3點）備妥雙證件完成註冊及驗證，就可無縫接軌開始體驗。

擁有1300萬用戶的LINE Pay，7月中甫取得電子支付門票，今（24）日宣布「LINE Pay Money」電子支付將於12月3日正式上線，也代表LINE Pay與一卡通Money的「分家」正式進入倒數。LINE Pay指出，12月3日下午3點後，使用LINE應用程式的用戶，只要應用程式更新至最新版本，打開LINE Pay頁面，頁面上方就會出現｢LINE Pay Money」的儲值、轉帳等功能。

由於｢儲值」、「轉帳」屬於電子支付功能，用戶必須完成金融驗證、開通「LINE Pay Money」帳戶會員才可使用，LINE Pay用戶在完成應用程式更新後，還須備妥身分證等雙證件，掃描證件上傳、完成金融驗證，才能開始轉帳、儲值、支付。

LINE Pay目前的轉帳、儲值功能，是由一卡通iPASS MONEY提供，LINE Pay表示，LINE Pay與一卡通公司的合作將在2025年12月31日正式終止，在12月3日至12月31日期間，用戶於LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶後，仍可查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，但已不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務。2026年1月1日起，LINE Pay介面也將不再提供iPASS MONEY服務連結，提醒用戶即早進行轉換。

LINE Pay提醒，在系統轉換期間，LINE Pay將持續透過官方管道提供LINE Pay Money服務的各項注意事項，提醒用戶避免點選不明連結、回覆不明電子郵件，慎防詐騙陷阱。

