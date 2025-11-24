倫飛自有品牌貢獻逾9成 歐洲軍工需求帶動成長

倫飛看好在北約國防預算提高與東南亞新興市場出貨放量帶動下，2025年成長無虞。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠倫飛（2364）受惠於歐洲軍工需求與品牌推廣效益，第三季自有品牌DuraBook出貨比重已超過八成，整體自有品牌營收比重提升至92%，帶動前三季整體市場表現維持穩定成長。管理層看好在北約國防預算提高與東南亞新興市場出貨放量帶動下，2025年成長無虞，但記憶體SSD／DRAM 價格強烈上漲以及美國政府先前關門造成的訂單遞延，將成為短期營運變數。

倫飛指出，由於烏克蘭戰爭與以巴衝突延續，已讓歐洲市場成為公司營運最大的貢獻來源。目前歐盟與北約成員國均擴增軍備預算，北約峰會並提出十年內將核心國防支出提高至GDP的 3.5%，安全基礎建設提升至1.5%，合計5%。在軍工與公共安全標案需求推升下，倫飛今年以來歐洲出貨較去年同期成長約20%，同時又有大型通路商助攻，帶動整體比重持續擴大。

倫飛觀察，今年亞洲營收成長同樣亮眼，今年以來年增約42%，主要受惠於東南亞新興市場持續出貨，且中國工商企業需求較去年回溫，使整體區域出貨同步成長。美洲則因美國政府關門延遲標案及合約流程，部分訂單將順延至明年出貨。

在產品組合方面，倫飛表示，DuraBook自有品牌筆電及平板比重雙雙突破八成，周邊擴充座與支架約占 7%，原廠委託設計製造（ODM）業務僅剩6%至8%。公司將持續以軍工、國防、公共安全、高風險工業與零售倉儲等垂直市場作為主力應用範疇，並強化大型垂直客戶的直接接觸，以提升品牌能見度與增進標案取得能力。

針對未來成長動能，倫飛表示將從三方向推進：其一，擴大策略夥伴的跨區域合作，隨著跨國型通路伙伴增加，將深化不同區域的聯合開發；其二，從核心產品延伸特殊解決方案，包括無人載具地面控制系統（GCS）的產品與方案，已送交客戶進行驗證與標案規格制定；其三，提高通路黏著度，透過行銷活動支撐既有及新加入的經銷夥伴。

展望第四季，公司表示，由於主要客戶集中在歐美，第四季向來為淡季，加上美國政府關門影響仍在，使本季營運預計不會優於第三季。至於2026 年，倫飛認為整體狀況將較為平穩，變化有限。

供應鏈方面，倫飛提到，因SSD與DRAM價格強烈上漲，公司已提前備料，庫存較去年同期提高，現有備料可支應至今年底與明年秋季，但若出貨優於預期，備料時間將縮短；而記憶體漲勢仍未停歇，可能推升明年成本，不過公司會持續降低其他零組件成本，以減少毛利受侵蝕的程度。

