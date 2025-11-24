00940、00878兩巨嬰大吃貨！00940這檔老將敲4.26萬張最狂 放量大噴出

00940、00878兩巨嬰大吃貨！00940老將富邦金敲4.26萬張最狂，放量大噴出。（業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（24日）在電金傳齊揚下，指數一度漲逾300點，然在台積電、力積電、鴻海等電子股壓盤下，指數終場小漲69點，而正值00940、00878兩巨嬰換股期，投信狂買新兵與增持股，其中又以00940「4新2老」最吃香，而成分股中，又以富邦金老將最狂，再狂4.26萬張穩居第1，受到投信大買激勵，股價大漲3.72%，收92元，成交量放大到10.01萬張。

週一投信前10大買超中，00940新兵上榜有永豐金、彰銀、金寶與仁寶，至於老將則有富邦金與華航；至於00878新兵則有京元電子與臻鼎-KY。

至於投信前10大買超個股，依序為富邦金（2881）4萬2623張、永豐金（2890）1萬3449張、彰銀（2801）1萬2399張、華航（2610）7148張、金寶（2312）6745張、臻鼎-KY（4958）6391張、京元電子（2449）5975張、台新新光金（2887）4948張、仁寶（2324）4884張、南亞科（2408）2909張。

