中國客被禁赴日 ! 日本商家「淡定」不擔心業績 原因曝光

近期，中國客人減少赴日，但東京商家並不擔心業績下滑，原因曝光。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管中國遊客因外交爭端，減少赴日旅遊，但日本許多商家卻意外地相當淡定。日媒指出，日本商家並不擔心生意受影響，因中國客人減少，日本顧客反而填補了這業績，是整體銷售額並沒有真正下降的原因。

根據日本官方數據，中國是日本最大的遊客來源國，2025年前9個月赴日人數高達近750萬人次，佔外國遊客總數約25%。受日圓疲軟的吸引，他們在第3季的消費金額約37億美元（約新台幣1163億元），而2024年，每位中國遊客的平均消費比其他遊客高出22%。

請繼續往下閱讀...

近期中日關係再度緊張，讓日本外界開始擔心，包括精品店、拉麵店與飯店等高度仰賴觀光客消費的產業是否會受到衝擊。然而，在東京街頭，商家卻普遍表現平靜，沒有太多恐慌。

據報導，在東京淺草區域，中國客人的消費金額通常佔當地店家整體營業額約一半。因此，日本許多飯店、精品店、藥妝店會配備會講中文的員工，百貨公司也經常能看到中文標示。

東京銀座一間在社群媒體火紅的烏龍麵店表示，儘管中國發出旅遊警告，但店裡並未出現明顯衝擊。該店長指出，通常店外排隊的人有一半是中國遊客，中國客人變少對店家是損失，但日本顧客依然會來，所以我們沒有太過擔心。

數據顯示，去年全世界赴日旅遊的整體觀光人數創下3680萬人次的歷史新高。對於中國遊客減少，日本交通大臣金子康表示，這個問題「不值得大驚小怪」，並指出來自其他國家的入境人數有所增加。

日媒指出，中國政府自14日起呼籲該國人民暫勿赴日，導致日本零售與觀光股價出現大跌，多數至今尚未恢復。然，日本經濟安全大臣小野田紀美回應稱，過度依賴「一旦不滿就動用經濟脅迫」的國家極具風險。她警告，這不僅影響供應鏈，也會波及觀光。

據報導，中國上海一家旅行社負責人吳衛國表示，約90%原定赴日的團客都要求退團，但即便有中日出現外交摩擦，中國旅客仍然對日本抱持高度興趣，主要原因是「他們相信日本服務品質高、購物也相對划算」。因此，中國人仍然想去日本旅遊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法