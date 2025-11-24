不妙！貝森特坦承2026年「這些」產業將面臨挑戰

財政部長貝森特坦承，部分經濟領域，包括住房和對利率敏感的行業，確實出現了疲軟跡象。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國2026年不會出現經濟衰退，不過，財政部長貝森特坦承，部分經濟領域，包括住房和對利率敏感的行業，確實出現了疲軟跡象。

CNBC報導，貝森特週日接受NBC新聞會見媒體節目採訪時表示，美國在 2026 年沒有陷入衰退的風險，並聲稱美國人很快將受益於川普政府在貿易和稅收方面的經濟政策。

我對2026年非常非常樂觀。我們已經為實現強勁的非通膨增長奠定了基礎。

貝森特指出，共和黨龐大支出方案《一項宏偉法案》（One Big, Beautiful Bill Act）部分內容仍在生效中，尚未對經濟產生影響。這項新法案將川普 2017年的減稅政策永久化，同時也為老年人提供「額外補貼」以 抵銷社會安全稅 ，並 提高州和地方稅收抵扣額。該方案還包括 小費收入、加班費和 汽車貸款方面的稅收優惠。

貝森特補充說，醫療保健成本預計也會變得更實惠，他進一步指出，川普政府本週將就此發布更多消息。

目前，國會在延長 《平價醫療法案》 市場補貼問題上陷入僵局，預計將推高數百萬人的醫療保健成本。

不過，貝森特也承認，部分經濟領域，包括住房和對利率敏感的行業，確實出現了疲軟跡象。他指出服務業是造成通膨的原因之一，並聲稱能源價格下降很快將有助於降低物價。

白宮國家經濟委員會主任凱文哈塞特週日也表示，由於政府停擺，第4季的經濟數據可能顯示疲軟。華盛頓特區的國會僵局已持續43天，是美國史上持續時間最長的國會停擺。

