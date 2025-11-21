曾說「台灣是最危險地方」！季辛格PO文改口讚台3件事

英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger，右四），帶領7家新創公司來拜訪台灣供應鏈，大讚台灣。圖取自（Pat Gelsinger X）

〔財經頻道／綜合報導〕美國半導體大廠英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）18日再度來台，這次擔任科技創投公司Playground Global合夥人，帶領7家新創公司來拜訪台灣供應鏈。他21日在社群平台PO文改口狂讚台灣3件事。他強調，過去 40 年間造訪台灣無數次，「每一次我都對台灣生態系展現的精準、速度與深厚專業知識感到震撼。」

季辛格目前擔任創投Playground合夥人，18於台北舉行「Playground x Taiwan 共創次世代運算新篇章」記者會。

他致詞表示，這是他第50次來台灣，台灣是獨一無二的創新之地，全球沒有任何地方像台灣一樣，早餐時想到一個點子、中午就有原型機、晚餐就能開始製造，這只有在台灣做得到，創新速度相當快，並擁有完整生態系統、供應鏈與製造能力。

季辛格21日也在社群平台X上PO文指出，「這趟台灣之行令人難以置信。我在過去 40 年間造訪過無數次，而每一次我都深深為台灣生態系展現的精準、速度與深厚專業所震撼。」季辛格一改先前曾提及「台灣是全球地緣政治最危險地方」，如今態度轉變，反而大讚台灣。

他強調，本週尤其令人興奮，因為我有機會與這麼多傑出人士並肩工作，包括Playground Global、Ayar Labs、d-Matrix、NextSilicon、PicoJool、PowerLattice、Vertical Semiconductor 和 xLight。這些公司及其生態系統夥伴所推動的創新，將塑造未來數年的計算發展。

