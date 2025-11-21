普發1萬郵局領現11/24開跑 首週按身分證尾數分流

財政部表示，普發1萬自11月24起開放郵局領現。（中華郵政提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕普發1萬「郵局領現」下週一（24日）起跑，財政部次長阮清華今表示，目前普發現金已有1550萬人領取、約占65.79%，11月24日起開放郵局領現，領取期間至2026年4月30日止，民眾可於郵局營業時間至櫃檯領取，共計1292間郵局據點，請民眾視方便時間就近領取，首週按身分證或居留證號尾數分流，單號於週一、三、五領取，雙號於週二、四、六領取，但65歲以上及身心障礙人士不限。

財政部今日與交通部等共同召開記者會，由中華郵政介紹普發現金郵局領現的開放時間、分流措施及應攜帶之身分證明文件，期使領取作業更加順利。

財政部說明，至郵局領現時，領有健保卡的民眾，請務必攜帶具照片的健保卡領取；未領有健保卡者，應持身分證或居留證等正本領取。若委託他人領取時，除攜帶委託人（發放對象）健保卡外，受託人同時須攜帶身分證、居留證或健保卡等具照片的身分證明文件正本，並由受託人簽收領取；民眾前往郵局領現前，可先使用行動郵局APP查詢附近郵局的等候人數並線上取號，以減少現場排隊時間。

另，2026年4月1日至4月30日在國內出生並領有出生證明的國民，請家屬備妥出生證明及其生母或生父的身分證明文件正本，於2026年5月22日前至郵局臨櫃領取。

此外，財政部提醒，採「登記入帳」及「直接入帳」方式的民眾，請務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，以確保自身權益。若登記失敗或入帳失敗，請民眾重新至普發現金官網（https://10000.gov.tw）完成登記，或改採ATM領現或郵局領現。

財政部重申，政府不會主動透過電話、簡訊或電子郵件通知民眾登記或領取現金，更不會致電要求民眾到ATM或操作網路銀行辦理任何轉帳作業。所有請民眾提供提款卡密碼、簡訊驗證碼的行為都是詐騙，請民眾務必提高警覺，切勿點擊任何可疑連結。若有收到可疑訊息，請立刻聯繫 165 反詐騙專線或1988客服專線查證，全民共同防堵詐騙，安心領取普發現金。

