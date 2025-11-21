外送平台最新調查！「不要蔥」奪禁忌榜首 這備註成台灣人超暖用語

Uber Eats平台近一年的訂單數據，顯示最受全台民眾喜愛的餐點由「鍋貼」拔得頭籌。（Uber Eats提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕外送平台Uber Eats迎接在台服務的9週年里程碑，同時公布了最新的全台外送美食排行榜和有趣的用戶洞察。數據顯示，平民美食「鍋貼」成功奪下台灣人最受歡迎外送品項的寶座，而最令人感到窩心的是，在訂單備註中最常出現的留言則是「謝謝您／你」，展現了台灣消費者點餐時的超高禮貌文化及人情味。

根據Uber Eats平台近一年的訂單數據（2024年10月至2025年9月），最受全台民眾喜愛的餐點由「鍋貼」拔得頭籌，人氣勝過去年佔據前三名的火鍋和粥品；緊追在後的熱門品項是「薯條」與「雞塊」等療癒美食。

而在個人化需求方面，「不要蔥」高居禁忌配料之首。（下載自PEXELS）

值得注意的是，隨著全民健康意識抬頭，主打新鮮、自選配料的 「波奇碗」（Poke Bowl） 穩坐健康餐首選，其訂購量甚至高出第二名健康餐品項「墨西哥起司雞飯」達17倍之多。

除了訂單品項，Uber Eats也揭露了備註留言的觀察，「謝謝您／你」成為最常見備註字句，凸顯台灣用戶點餐時的高禮貌文化及台灣人特有的溫度；而在個人化需求方面，「不要蔥」高居禁忌配料之首，出現次數甚至超越「不要香菜」與「不要洋蔥」的總和，透露出台灣人對蔥的微妙情結。

配合「逢九低調」習俗，Uber Eats以「慶生低調點，優惠多一點」為主軸，推出多項回饋活動，祭出總價值逾千萬元的好禮，包含iPhone 17 Pro、日本雙人來回機票、虹夕諾雅谷關住宿券等獎品。

消費者可前往Uber Eats 9週年活動網站參加「點 9秒賺優惠」互動遊戲並輸入優惠序號「9小聲點」，每完成9筆訂單即可解鎖一次抽獎機會，還有機會獲得Uber One會員180天免費試用、限量週邊商品如「超低調公仔組」、「迷你外送袋」等。

此外，Uber One會員還有額外抽獎機會，可贏得為期一年的「365天早餐訂單滿額優惠」大獎，獨享天天早餐不煩惱的幸福生活。

外送平台Uber Eats公布了最新的全台外送美食排行榜。（Uber Eats提供）

配合週年慶，App專區「Uber Eats潮有市」集結肯德基、必勝客、清心福全、達美樂等品牌推出限定優惠，包含買一送一的漢堡王「王的華堡餐」、必勝客「夏威夷個人比薩」等超值組合；全聯、家樂福等零售通路也同步推出「週週爆殺品 9 元起」限時優惠。

此外，國泰世華CUBE卡友可享Uber One會員首年優惠價899元，並享最高10.3%小樹點回饋；12月起使用LINE Pay滿額支付訂單，還有機會抽中999點LINE POINTS。

此外，Uber One會員還可享總價值最高2,000元的折抵優惠，涵蓋外送、外帶、生鮮與叫車等服務。Uber App 也針對叫車用戶推出專屬乘車折扣，輸入「低調奢華」、「低調電車」、「低調空間」等優惠碼，即可享有共9趟9折優惠（每趟最高折抵100元），限量提供、送完為止。

