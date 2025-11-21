鴻海劉揚偉：集團每週AI產能近千櫃 需要大量PCB板

鴻海董事長劉揚偉表示，AI伺服器的製作過程有別於集團過去生產的任何產品，難度可以說是「非常困難」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海科技日今天在台北南港展覽館一館展開，鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，AI伺服器的製作過程有別於集團過去生產的任何產品，難度可以說是「非常困難」，集團現在每週可以打造近1000組AI機櫃（rack），且數量正在持續成長。他也提到，為了滿足伺服器的運算密度，圖形處理器（GPU）載板需要60層印刷電路板（PCB），以支撐數十億次的計算。

劉揚偉說，集團生產的所有產品都是從單一元件與材料作為起點，今天以智慧手機、AI伺服器與電動車為例，讓外界理解集團深厚的製造能力。智慧手機是一個極度精密的產品，包含金屬與玻璃外殼，精度以微米（micron）計算；相機模組的複雜度堪比迷你光學實驗室，其組裝精度需控制在10微米；主機板（PCB）、天線、散熱件、電源模組等關鍵零組件，也都是鴻海自行生產。

劉揚偉說，「你可能不知道，手機內部約60%的零組件都是由鴻海製造。因此我們不只負責組裝，我們也提供大量零組件」，集團現在能在一天之內出貨超過100萬支手機，這需要極強的製造工程能力與精密製程。為達到這樣的規模，鴻海擁有超過1500條表面貼裝（SMT）精密產線，所有機台皆需保持完美運作，才能達到每日百萬支的產量。而表面處理技術也需達到0.8微米的精度，才能在手機上達到滑順的觸感。

劉揚偉指出，接下來談AI，「AI很難，非常難」，我們每週可以產出近1000組AI機櫃（rack），且還在持續成長。一組AI機櫃往往搭載超過72顆圖形處理器（GPU），為了支撐這樣的運算密度，需要極厚、極多層的高階印刷電路板（PCB），過去的主機板需要4層或6層，但圖形處理器載板需要60層印刷電路板，以支撐數十億次的計算。

劉揚偉強調，為了完成高密度運算，必須搭配散熱，液冷與氣冷方案，鴻海都有完整的解決能力，包含power shelf、bus bar、高速連接器等，整個機櫃約40%的零件由鴻海自製。「這就是為什麼我們不是一般的系統組裝，而是具備完整核心技術的製造者。」

劉揚偉舉出的第三個例子是電動車，雖然市場規模還在突破外包臨界點，「但我們看見類似個人電腦（PC）產業的歷史經驗──當能量門檻降低、競爭變激烈，代工廠（OEM）將無法持續自製所有零件，產業分工將重新調整，形成新的外包模式」，鴻海在PC產業已經證明此模式的成功，並且集團認為電動車也會迎來類似轉折，因此已經做好對應的準備工作。

劉揚偉提到，除了整車，集團也提供車體底盤、DCU、電力電子、電池模組、馬達、資訊娛樂系統、顯示模組、熱管理與機構件；並結合大規模金屬成型、CNC加工與電子製造能力。鴻海擁有超過10萬台CNC機台，希望外界能夠體察到，鴻海已經擁有許多關鍵零組件。

劉揚偉也談及未來技術，旗下鴻海研究院目前有五大研究中心、一座實驗室，在量子運算（QPU）模組方面，目前已能控制20顆離子；關於碳化矽（SiC）高壓製程，規格已可做到6000伏特，遠高於電動車與AI資料中心所需電壓。而自主研發的AI大語言模型「FoxBrain」聚焦中文語料，目標是能理解儒家思想，未來能回答「什麼是對、什麼是錯」，這是現有LLM無法做到的。

劉揚偉強調，所有這些努力，讓鴻海持續攀升價值鏈，以更快、更深、更前瞻的方式推動產業加速。「我們的垂直整合基礎，讓世界級合作夥伴願意與我們共同創新，把設計變成現實」，合作夥伴包括輝達（NVIDIA）、IBM、ABB、Uber、Lennox等領導企業的，以及美國新創OpenAI，後續將透過新一代AI硬體強化供應鏈。

