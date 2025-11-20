大魯閣台中和新竹兩商場 以10億轉讓遠雄流通

大魯閣將旗下台中新時代購物中心及新竹湳雅廣場兩處商場營業資產，以10億元價格，透過營業讓與方式轉讓予遠雄流通。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕大魯閣（1432）董事會今天通過將旗下台中新時代購物中心及新竹湳雅廣場兩處商場營業資產，以10億元價格，透過營業讓與方式轉讓予遠雄流通事業股份有限公司。

大魯閣表示，考量公司未來整體財務及經營發展與規劃、海外市場拓展，聚焦於公司核心業務—運動休閒事業及海外市場拓展。董事會決議將所持有之「台中新時代購物中心」及「新竹湳雅廣場」之營業資產、相關權利與義務轉讓遠雄流通。

請繼續往下閱讀...

大魯閣說，本案處分後，將發揮效益使公司持續投注於運動休閒之核心事業穩定發展，並對於海外市場業務開拓等長期規劃有所助益。

大魯閣表示，董事會已授權董事長代表公司與遠雄流通簽署正式營業讓與契約，本次處分資產，涵蓋相關經營權利與義務。

此為策略性布局調整，並非單純退場，而是將資源集中投入高成長潛力領域，特別是在美國市場積極展店的棒壘球運動休閒事業。

大魯閣認為，透過資產活化與財務調整，可進一步強化核心競爭力，支持海外據點擴張及後續長期規劃，期望未來營運表現持續向上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法