一直存不到錢？專家揭7個「不起眼小習慣」能幫你累積財富

〔財經頻道／綜合報導〕在花錢與存錢之間掙扎，常常陷入一場耗時又痛苦的拉扯，其實，有許多你今天就能開始實行的簡單動作，可以幫助你累積財富。美國理財網站《GOBankingRates》指出，無論你的短期或長期理財目標為何，都應該建立穩固的儲蓄與投資策略，以下是7個「意外簡單」且容易養成的理財習慣，能幫助你存更多錢。

1.設定自動轉帳：美國知名的省錢專家、作家Andrea Woroch建議透過「自動轉帳」養成固定儲蓄習慣。最初，你可以先設定小額轉帳，並自動轉入獨立帳戶，做到「眼不見、心不煩」，她表示「設定自動儲蓄能讓存錢變得不費力，也能保持你的一致性。」當你看到餘額開始累積，自然會想更努力存錢。等到你習慣自動儲蓄後，可以逐步增加金額，因為你已經習慣生活中沒有這筆錢，存下它就不會覺得痛苦。

2.整理你的債務：同時面對信用卡、學生貸款、車貸等多項債務時，很容易感到不堪負荷。策略性還債可以減少利息支出、幫你省錢，而第一步就是整理債務。列出所有到期日、最低還款額與利率，讓自己清楚知道欠多少、該先還哪一筆。接著，你可以優先清償高利率債務，長期下來可節省大量利息。

3.用現金付款：Andrea Woroch建議使用現金付款，避免買下不需要或未計畫購買的東西，因為你無法花超過手上現金的金額，現金付款能有效控制支出。她補充，使用現金並不表示你會錯過回饋。有些回饋平台能讓你上傳收據照片換取點數，可兌換熱門零售商的禮品卡。

4.事先規劃支出：事先規劃可以避免衝動消費，讓你更容易存錢，無論花費多小，都應該納入你的預算，以確保你掌握支出。例如，如果你要去看球賽或演唱會，提前比較交通方式，因為開車可能不是最便宜的選擇。若想規劃得更長遠，也應持續為個人退休帳戶供款，為退休做準備。

5.找出不必要消費的誘因：花點時間找出你會亂花錢的原因，有助於你學會如何避免它們。Andrea Woroch說「例如，如果你無法抗拒特價通知，那就關閉折扣App的推播，並取消訂閱商店電子報。」如果你因為無聊而逛購物網站，可以刪除那些網站或社群平台上的支付資料，她解釋「這會逼你去拿信用卡，而在這段時間裡，你可能會重新思考是否真的需要購買。」

6.為不同用途開立不同帳戶：你可以為不同目的開設不同銀行帳戶，例如一個帳戶專門付帳單、一個作為每月花費帳戶，再額外設一個儲蓄帳戶放短期或長期目標的資金。Andrea Woroch也強調開設高收益線上儲蓄帳戶的價值，高利率能讓你的儲蓄增長更快。

7.定期檢視你的每月帳單：花幾分鐘檢查你的每月帳單，就能發現更多省錢方法。Andrea Woroch建議「先詢問服務供應商是否能提供折扣，或是否有你符合資格的新促銷方案，以及電子帳單優惠。」取消未使用的訂閱、暫停會員資格、合併保險方案，並定期比較其他業者的價格，看是否能透過轉換節省支出。只要定期檢視帳單，就能找到過度支出的部分，一年下來可省下不少錢。

