美前財長薩默斯因捲入淫魔富商案 辭去哈佛大學職務

2025/11/20 12:37

美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）因與已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的私人通信曝光，引起軒然大波。（彭博）美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）因與已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的私人通信曝光，引起軒然大波。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）因與已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的私人通信曝光，引起軒然大波。繼辭去人工智慧（AI）公司OpenAI董事職務後，薩默斯也宣布辭去其在哈佛大學的教學職務。

綜合媒體報導，薩默斯曾任哈佛大學校長，目前在哈佛大學任教，並擔任哈佛甘迺迪政府學院莫薩瓦-拉赫馬尼商業與政府中心（Mossavar-Rahmani Center for Business and Government）的主任。但自美國國會議員近日公開艾普斯坦與薩默斯的私人通信後，薩默斯就遭到外界的質疑與批評。

麻薩諸塞州參議員、前哈佛法學院教授沃倫（Elizabeth Warren）認為，哈佛應該與薩默斯切斷關係，並指出：「鑑於薩默斯過去與艾普斯坦的關係，他不應被信任與學生接觸。」沃倫還批評薩默斯過去傾向服務富有和有權勢的人，與性犯罪者親近顯示判斷失誤。

對此，哈佛大學回應表示，校方將重新調查薩默斯與艾普斯坦之間的聯繫。

薩默斯的發言人週三（19日）宣布，薩默斯將辭去其在哈佛大學的教學職務，且為了不損害中心利益，薩默斯也決定暫時卸任中心主任一職，以等待哈佛大學審查。

報導指出，薩默斯在辭去哈佛大學教學職務之前，也已辭去OpenAI董事職務。對於薩默斯辭去公司董事職務一事，OpenAI發聲明中表示，尊重薩默斯的決定，並感謝薩默斯為公司所做的諸多貢獻，以及他帶來的見解。

