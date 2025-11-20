AI泡沫？黃仁勳駁斥全說了

黃仁勳在財報電話會議上直接反駁AI泡沫，並提出3個論點來解釋，輝達沒有處於泡沫中。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在輝達（NVIDIA）公佈財報前，市場充斥人工智慧（AI）泡沫論，不過，週三輝達執行長黃仁勳在財報電話會議上直接反駁，並提出3個論點來解釋，輝達沒有處於泡沫中，並指出，人們很快就會開始意識到人工智慧繁榮背後正在發生的事情，而不是「僅僅關注資本支出和投資方面的變化」。

CNBC報導，黃仁勳在電話會議上首先駁斥了AI泡沫論，黃說：“關於人工智慧泡沫的說法很多。但從我們的角度來看，情況卻截然不同。”

黃仁勳提出了3點論點，來解釋為什麼輝達沒有處於泡沫之中。

首先指出，數據處理、廣告推薦、搜尋系統和工程等領域正在轉向GPU，因為它們需要人工智慧。這意味著基於中央處理器的舊式運算基礎設施將過渡到運行在輝達晶片上的新系統。

其次，黃仁勳表示，人工智慧不僅會融入目前的應用中，還會催生全新的應用。

最後，黃仁勳表示，“智慧體人工智慧”，即無需用戶大量輸入即可運行的應用程序，將能夠進行推理和規劃，並且需要更強大的計算能力。

黃仁勳在為輝達辯護時表示，它是唯一1家能夠滿足這3種使用場景需求的公司。

黃仁勳進一步指出，在考慮基礎設施投資時，請考慮這3個基本因素。它們都將在未來幾年促進基礎設施的發展。

而對於華爾街擔憂某些公司為基礎建設使用的新融資，恐引發債務問題，黃仁勳說，客戶的融資方式由他們自己決定。

黃仁勳進一步說，即使沒有新的商業模式，輝達的晶片也能提升超大規模資料中心營運商的收入，因為它們為短影片、書籍和廣告的推薦系統提供支援。

他表示，人們很快就會開始意識到人工智慧繁榮背後正在發生的事情，而不是「僅僅關注資本支出和投資方面的變化」。

