郭台銘千萬大獎「4人不在」重抽 網驚：過年後悔到睡不著

鴻海創辦人郭台銘在今日集團嘉年華活動當中，隔空創辦人自掏腰包3億元作為特別獎，共有10個1000萬元、1000個2萬元獎項。（鴻海提供）

〔財經頻道／綜合報導〕鴻海（2317）今日在台北大巨蛋舉辦年度運動嘉年華，活動尾聲抽出5輛集團旗下Foxtron Bria電動車，創辦人郭台銘更隔空大手筆自掏腰包3億元作為特別獎。其中，有4名員工因不在場，意外與1000萬元大獎擦肩而過，而鴻海當下也立刻重新抽出4名得主。對此，網友聞訊驚呼「過年會後悔到睡不著。」

鴻海表示，今年集團舉辦的運動嘉年華由6支鴻海與次集團的員工及眷屬組成的區隊輪番登場，開場由鴻海中央單位、次集團及各地區代表運動員大進場，炒熱現場氣氛。接著由鴻海贊助高球選手吳佳晏揮桿啟動聖火傳遞，海內外主管輪流接棒，最後由董事長劉揚偉親自點燃聖火。

請繼續往下閱讀...

鴻海觀察，今日賽事過程當中有彩球飛舞、旗幟飄揚、加油棒齊揮，搭配創意的隊呼與演出，把擠進將近3萬人的台北大巨蛋熱度推到最高點，除了熱鬧，還要比實力，最受矚目緊張刺激的大隊接力、講求團隊默契的拔河以及HYROX 等趣味競賽接續開始，從速度、耐力到合作，全都在考驗團隊的默契與凝聚力。

鴻海董事長劉揚偉在今日賽事開始之前，提到員工分紅發放情況，表示員工「拿到分紅都很開心」，更笑稱「聽說很大包」，搭配今日的抽獎活動雙重加持，集團士氣明顯提升。劉揚偉強調，雖然前景看好，今年營收上看9兆元，但團隊仍須持續精進，把握產業轉折帶來的新機會。

關於鴻海創辦人贈與3億元作為「特別獎」，其中1000萬元獎項共有10個名額，20萬元獎金共有1000個名額，以此感謝鴻海經營團隊與所有主管同仁的付出，鴻海也將所有獎項全數抽出幸運得主，今日活動劃下圓滿句點。

