輝達財報超出預期！盤後股價強升

〔即時新聞／綜合報導〕美國人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）週三（19日）盤後公布財報，其第三季業績超出預期，並對第四財季的銷售額給出了優於預期的指引。輝達週三股價上漲2.85%，收在186.52美元，盤後交易上漲逾4%。

輝達公布第2026財年第三季（截至2025年10月26日）財報，其營收為570.1億美元，高於市場先前預估的549.2億美元。每股盈餘為1.30美元，原先預期為1.25美元。輝達最重要的業務資料中心銷售額達到512億美元，輕鬆超過分析師先前預期的490.9億美元，年增66%。

輝達也表示，預計本季銷售額約650億美元，分析師先前預期為616.6億美元。

輝達的銷售情況和前景受到科技業密切關注，被視為人工智慧繁榮發展的風向球。執行長黃仁勳在聲明中表示，雲端GPU已經售罄，以此回應投資人對輝達快速增長的銷售額，主要流向少數被稱為超大規模雲端服務提供商的擔憂，而該輝達Blackwell晶片銷量也遠超預期。輝達財務長克雷斯（Colette Kress）在聲明中表示，該公司現在最暢銷的晶片系列是Blackwell Ultra，這是該公司Blackwell晶片的第二代版本。

