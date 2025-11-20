美股收盤》輝達盤後公布財報！4大指數震盪走高 台積電ADR反彈

美股週三上漲。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週三震盪收高，科技股在AI晶片大廠輝達公布季度財報前走高，從近期的跌勢中反彈。道瓊工業指數上漲47點、漲幅0.1%；標準普爾500指數經歷連續四天的下跌後，上漲0.38%；那斯達克指數上漲0.59%；費城半導體指數上漲1.82%，台積電ADR上漲1.60%，收在282.37美元。

綜合外媒報導，美股「七巨頭」之一的輝達週三股價上漲2.85%，收在186.52美元，其於盤後公布第三季財報，被視為推動今年市場創下歷史新高行情的考驗。輝達公布第2026財年第三季營收570億美元，創下新高。

請繼續往下閱讀...

Google母公司Alphabet上漲2.82%，再創歷史新高。特斯拉上漲0.68%、蘋果上漲0.42%、亞馬遜上漲0.07%，微軟則下跌1.35%。

人工智慧晶片相關類股近期面臨極大的挑戰，投資人紛紛拋售科技股，反映出越來越擔心人工智慧熱潮不再以持續的速度推高估值。華盛頓信託財富管理公司高級投資組合經理謝爾頓（Michael Sheldon）表示，股票在財報發布當天表現優異更具挑戰性，所以輝達在過去幾天有所回調實際上可能是一件好事。

道瓊工業指數上漲47.03點或0.10%，收在46138.77點。

標普500指數上漲24.84點或0.38%，收在6642.16點。

那斯達克指數上漲131.38點或0.59%，收在22564.23點。

費城半導體指數上漲119.00點或1.82%，收在6670.03點。

相關新聞請見：

輝達財報超出預期！盤後股價強升

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法