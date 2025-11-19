外資熱錢逃竄！力積電出手砍2.54萬張僅排第2 這檔金融連揮4刀最慘

外資熱錢逃竄！力積電出手砍2.54萬張僅排第2，富邦金連揮4刀最慘。（業者提供，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週三（19日）在三大法人賣超326.52億元下，指數下跌176點，雖然外資連2日大賣，繼昨賣超485.38億元，今又賣超256.89億元，不過，熱門股力積雖遭外資反手倒貨2.54萬張，卻不是最大苦主，最慘是富邦金，已遭連4賣，今再爆砍3.97萬張，受此衝擊，股價連4跌，今收88.1元，下跌1.56%，成交量放大到7.43萬張。

外資週三賣超前10大個股，依序為富邦金（2881）3萬9699張、力積電（6770）2萬5414張、凱基金（2883）2萬2693張、友達（2409）1萬9267張、彰銀（2801）1萬9262張、中工（2515）1萬5807張、長榮航（2618）1萬5291張、欣興（3037）1萬5003張、大成鋼（2027）1萬4713張、台新新光金（2887）1萬4498張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法