與寶佳有關？中石化董事長陳瑞隆辭中工法人董事 引發業界揣測

中石化董事長陳瑞隆辭中工法人董事。（結取自重大訊息觀測站）

〔記者陳永吉、張慧雯／台北報導〕中工（2515）今日傍晚公告，法人代表中石化（1314）董事長陳瑞隆因個人主觀與客觀因素，請辭法人董事代表人職務。此公告一出，引發業界諸多聯想，猜測「主觀」與「客觀」因素到底意旨為何?是否與寶佳入主中工案有關?

中石化則低調表示，陳董自有其規劃，而且年事已高，這幾年也陸續辭任部分公司董事，算是正常的情形，至於法人董事代表人選待董事會決定後會公告，希望外界不要有太多揣測。

11月初寶佳集團取得中工逾1成股權，集團股之一的中石化連拉3根漲停板、衝破10元票面價後，股價隨即向下修正，今日以8.2元作收；至於中工股價也衝上17.5元後，今日盤中一度跌停來到15.2元，終場以15.25元作收。

市場人士分析，一種可能是陳瑞隆因京華城案諸多紛擾，請辭法人代表，但另一種可能性更大，不排除先讓出一席法人董事席次給寶佳集團，畢竟寶佳集團已持有一成以上股權，善意的讓出董事席次，不啻為另一種談判手段。

