凡甲AI高速連接器導入認證 明年可望放量添柴火

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠凡甲（3526）今年在產品組合與區域布局上加速調整，AI伺服器領域進展樂觀，管理層今天在法說會表示，AI高速連接器後續可望躋身營運成長主軸，主要受惠於先進機種功耗提升、資料中心升級需求推進，公司已將資源集中於高功率、高速產品線，並切入GB系列等新平台，相關產品已進入主要客戶試產階段，明年有望放量。

凡甲指出，高速線材市場的產品迭代速度已超過過往的設計思維，公司過去曾經投入的策略因難以支撐PCIe 5.0、PCIe 6.0等傳輸速度要求，銷售動能明顯轉弱。因此，集團已正式調整方向，不再把可撓性線材作為主力，而是全面朝向更高速規格開發，以符合伺服器客戶朝更高頻寬演進的路線。

新能源車部分，凡甲原本在該領域屬較晚切入，但隨著品質提升與客戶認證累積，已成功進入中國車廠供應鏈。管理層判斷，第三季中國車市的價格戰與「內卷」影響最劇烈，最壞時間已過，隨著需求回溫，公司在新能源車連接器出貨有望恢復正常成長節奏。

產能配置方面，由於全球客戶加速推動「去中國化」，凡甲越南新廠已陸續取得認證，並於今年開始量產，預期將逐步提升產能占比。新能源車需求改善後，公司也計畫啟動蘇州二廠擴建，重啟原先暫緩的資本支出，以支撐未來兩大主力市場的量能需求。

至於筆電（NB）連接器業務，公司坦言市場已成熟，單機連接器數量也持續下降，例如傳統四個USB已被1至2個Type-C取代，因此營收增長空間有限。AI PC的出現對公司而言作用主要在「穩住市場」而非提升用量。凡甲策略是維持既有客戶、確保服務品質，不再大幅投入此領域。

展望第四季與2026年，凡甲以「審慎樂觀」為基調，認為在AI伺服器高速產品與新能源車兩大需求推動下，公司明年將延續穩健動能。

