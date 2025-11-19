經部研擬5MW資料中心能效標準 深化培育綠領菁英

台灣電力與能源工程協會今（19日）舉辦「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」。（協會提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部正研擬修法，要求新設5MW以上大型資料中心須達特定能源使用效率標準。為鼓勵優秀電力人才投入綠能轉型，台灣電力與能源工程協會今（19日）舉辦「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」，表揚傑出學子與業界專才的卓越貢獻，也盼激勵更多綠領人才持續深耕電力領域，成為推動台灣能源轉型的關鍵力量。

台灣電力與能源工程協會成立「劉書勝紀念獎」嘉勉優秀電力在職青年，除針對35歲以下青年設置「優秀青年工程師獎」，也針對35歲至50歲人才設置「傑出工程師獎」以及「年度特別獎」，給予中生代綠領菁英最大的嘉勉與肯定。

今年劉書勝紀念獎「傑出工程師獎」由華城電機經理林佳慶、台電電力調度處組長徐唯耀獲得；「年度特別獎」由中鋼公司研究員林哲民、台積電經理蔡秉璋獲得；而「優秀青年工程師獎」則由台達電子資深系統設計工程師林珈敬獲獎。

台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，面對電力挑戰，沒有人是局外人，不能只仰賴是電力機構，更需要社會各界共同努力，人民、政府、產業三個角色相互合作，建立長期合作的生態系，讓能源轉型與韌性建設能持續推進。

人才培育方面，劉文雄表示，電力專業的養成不能只依靠學校教育，必須整合產、學、研能量共同推動。協會設立的「劉書勝紀念獎」及「電網人才發展聯盟獎學金」，正是結合各界資源，鼓勵年輕學子與職場菁英投入電力領域的重要舉措。自設立以來，已有400多名學子與超過15家企業的優秀人才獲獎，其中更有得獎者因表現亮眼，被其他企業延攬。

劉文雄表示，協會未來將持續深化電力人才的培育工作，並推動電力草根運動，積極普及電力相關知識與思維，凝聚社會共識，攜手加速台灣電力轉型與永續發展的步伐。

台電公司董事長曾文生表示，面對近年頻仍的天災衝擊，台電除超前部署推動電網強韌計畫、更新老舊電力系統外，亦研擬在關鍵地區推動電線地下化，並配合變電站室內化及共同管溝等整合措施，全方位提升電力系統韌性，確保供電穩定。

人才培育方面，曾文生表示，台電除透過公開考選制度廣納專業人才外，也推展實習與產學合作等多元方案，吸引優秀在學新秀投入電力領域。值得一提的是，台電已連續8年榮獲「亞洲企業社會責任獎」，展現企業永續經營的決心與成果。

