美擬「大鐵錘行動」最快下周對伊朗新攻擊

據報導，如果目前的與伊朗停火協議破裂，川普的高級助手們已經制定了針對伊朗採取新的軍事行動的計劃，包括為這場衝突取一個新的名稱。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週五（15日）結束了對中國的訪問，期間與中國國家主席習近平舉行了重要會晤。據報導，如果目前的與伊朗停火協議破裂，他的高級助手們已經制定了針對伊朗採取新的軍事行動的計劃，包括為這場衝突取一個新的名稱。

根據美國新聞媒體NBC引述兩位美國官員的話報導，如果目前的停火協議破裂，川普選擇重啟大規模軍事行動，美國軍方正在考慮將戰爭的正式名稱改為「大鐵錘行動」（Operation Sledgehammer）。

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值得注意的是，美國上個月暫停代號為「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）的對伊朗空襲行動，轉而採取封鎖港口的施壓策略。德黑蘭方面則回應稱，除非華府結束封鎖，否則不會重新開放荷姆茲海峽。

如果正在進行的外交談判未能達成永久解決方案，美國已最終確定全面的緊急框架，以重新啟動並大幅擴大其對伊朗的軍事行動。

美國國防部長赫格塞斯表示：「如有必要，我們有升級計畫。」但他同時承認，白宮還有另一套方案，就是從中東完全撤出超過5萬名美國人員。

兩名中東官員告訴《紐約時報》，以色列和美國正在進行迄今為止最密集的準備，以期重新對伊朗發動攻擊，最快可能在下週開始。

據該報引述美國官員的話稱，重啟對伊朗軍事和基礎設施行動的選項包括：對軍事和基礎設施目標發動更猛烈的轟炸；佔領伊朗位於波斯灣的主要石油出口樞紐哈爾格島；以及派遣突擊隊前往伊朗大陸，從廢墟下提取核材料。

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