這輩子從沒為退休存錢！81歲阿嬤還在工作不敢退 慘淪下流老人

隨著高齡化時代來臨，若沒有做好財務規劃，老年生活很容易陷入困境。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化時代來臨，若沒有做好財務規劃，老年生活很容易陷入困境。美國一名81歲婦人柯蒂斯（Kathy Curtis）儘管15歲就開始工作，但她這輩子從沒能為退休存過錢，坦言自己的生活永遠都是想著如何先撐過明天、再撐到後天。儘管曾經罹癌，但如今81歲的她仍然在工作，努力讓生活繼續下去。

美國媒體《商業內幕》報導，住在加州的柯蒂斯表示，在她高中畢業時的那個年代，有很多她想做的事情，女性是不能做的，所以她的心態更像是：有什麼工作我就做什麼。

請繼續往下閱讀...

她15歲就開始在百貨公司工作，後來在銀行待過一陣子，也做過有線電視公司的行政、幫油漆工整理施工現場，還在家具店擔任過客服主管，如今她在加州當地的自來水公司擔任時薪人員，工作內容是客服與資料輸入，也常需要解決問題，固定在星期五上班，其他時間則是有人請假就由她代班，一開始領的是加州的最低工資每小時16.50 美元（約520元新台幣），最近加薪到 18 美元（約566元新台幣）。

柯蒂斯的社會安全生活補助金每個月有1186美元（約3.73萬元新台幣），藉此負擔房貸、保險與水電費，而工作讓她每2週有著200美元（約6300元新台幣），可以負擔食物和日常開銷，包括雜貨和狗的飼料，「我覺得自己過得還不錯」。

柯蒂斯說，她和第一任丈夫育有2個孩子，而第二任婚姻維持了7年，離婚後她回到一個人獨撐所有事情的狀態，甚至同時做4份工作、一週7天不停歇，只為了維持生活。柯蒂斯回憶，2010 年她接受乳癌治療，3年後又被發現腦瘤。接著做了髖關節置換手術，兩邊肺和一條腿也都出現血栓，這讓她因此休息了一段時間。柯蒂斯說，現在她的健康算是普通，雖然很容易喘、很容易累，但很少生病或感冒。就算感冒也會硬撐，「因為在我們那個年代，就是這樣過來的。」

所幸小孩也都長大了，柯蒂斯從小陪著的外孫女在當地念幼稚園，一路到高中畢業，如今已經自立門戶，柯蒂斯說，她會定期去探望3個曾孫，其中2個住在附近，「說實話，那大概是我現在人生中最讓我開心的事情」。

柯蒂斯表示，她賺得從來不多，但她從不覺得、也不曾表現得像個「窮困者」。但她也坦承，大部分時候，她確實一直徘徊在貧窮線邊緣。

柯蒂斯說，她沒有把工作視為負擔，會一直工作，直到她做不動，或公司不再需要她為止，她實在無法想像自己不工作的生活，同時也對目前的工作量和收入感到滿意。

柯蒂斯坦言，到了人生的這個階段，發現最不夠用的會是精力。她說，自己算是幸運，在多年的人生經驗中逐漸明白，有些事無法左右，就應該學會放下。這最終完全取決於心態，而她選擇把專注放在平靜與知足，而非糾結在那些負面的念頭。

