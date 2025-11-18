中日緊張日股「躺槍」！暴跌逾千點 摜破5萬點

日股週二暴跌逾千點，摜破5萬點。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日股陷入首相高市早苗風暴，週一日股一片哀嚎，日經225指數大震蕩，旅遊股、航空股、零售股等大消費集體跳水，週二日股持續暴跌逾千點，摜破50000點大關。

針對高市早苗日前在國會發表「台灣有事就是日本有事」言論，中共官媒新華社17日再度刊登評論，指高市的言論「極不負責、極度危險」，要求日方必須收回相關說法、停止挑釁，否則「一切後果由其自身承擔」。

外媒報導，高市早苗涉中錯誤言論引發眾怒，地緣政策不確定性升溫，中方密集發聲表態並指出，高市早苗的言論，無異於為軍國主義招魂，是對歷史正義的公然挑釁。

隨著風暴持續延燒，日股成為重災戶，繼昨大震盪後，週二上演大怒神，開盤直接摜破50000點，以49800點開出，跌523點，或1.03%，之後跌勢加劇，一度爆跌1220點，或2.42%，截至台北時間9點51分，報49435點，跌888點或1.77%。

