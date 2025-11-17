川普神助攻！中國AI神童身價暴漲達6975億 奪全球40歲以下第3富豪寶座

寒武紀創辦人陳天石身價暴漲至225億美元，成為全球40歲或以下第3富豪。（擷取自中國社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於美國對中國晶片制裁，加上，中國培育本土技術決心，寒武紀創辦人現年40歲陳天石身價暴漲至225億美元（約新台幣6975億元），成為全球40歲或以下第3富豪。

彭博報導，2019年，陳天石距離成為地球上最富有的人之一還有很長的路要走。

然而在美國切斷中國獲得尖端晶片的決定，以及北京培育本土技術的決心，最終為這位人工智慧神童的公司寒武紀創造了國家資助的光環和廣闊的受保護市場，促使他成為世界上最富有的白手起家的億萬富翁之一。

寒武紀股價在過去24個月中飆升了765%以上，根據彭博億萬富翁指數，陳天石的財富大部分來自他在寒武紀的28%股份，自今年年初以來已增加1倍多，達到225億美元。

陳的迅速崛起凸顯了中國對國內人工智慧產業的大力支持，在打擊私營部門巨頭幾年後，正在培養一批與國家結盟的新型科技精英。

隨著華盛頓的出口禁令阻礙了中國獲得先進晶片的機會，像寒武紀這樣的公司在政策授權和投資者熱情的保護下成為國家冠軍，這是新工業秩序的象徵，在這種秩序中，政治恩惠而不是市場自由決定了贏家。

關於政府保護主義的大力支持在多大程度上促進了寒武紀的飆升，而不是其晶片的競爭力，引發觀察家們對於其股價飆漲能持續多久存在分歧。

總部位於北京的投行香頌董事沈萌表示，寒武紀的爆發性收入增長主要是由於起點較低，如果沒有持續的政策支持，其目前的市值可能會被誇大。

根據該指數，雖然陳與輝達創始人黃仁勳的淨資產還有一段距離，但他已經是 40 歲或以下的世界第3大富豪，僅次於分別是沃爾瑪和紅牛財富的繼承人盧卡斯·沃爾頓和馬克·馬特希茨。

寒武紀的股價以及陳的淨資產，在8月份起飛，當時北京敦促當地公司避免使用市場領導者輝達的H20處理器，特別是用於政府相關目的。

另，華盛頓智庫詹姆斯敦基金會的研究員Sunny Cheung表示，現在說寒武紀或中國領先的人工智慧晶片設計商華為是否會成為中國的輝達還為時過早，因為輝達的全棧包括CUDA生態系統非常難以快速複製。

寒武紀沒有回應彭博社的置評請求。

