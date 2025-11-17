網友敲碗成功！麥當勞奶昔回來了12間門市搶先試賣

網友敲碗成功，停賣9年的麥當勞奶昔回來了，19日起在12間麥當勞門市搶先試賣。（台灣麥當勞提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕網友敲碗成功，停賣9年的麥當勞奶昔回來了，19日起在12間麥當勞門市搶先試賣，台灣麥當勞表示，恢復販售後將持續觀察顧客對奶昔的喜好，逐步增加試賣餐廳，目前規劃明年將再有更多餐廳加入試賣行列。

台灣麥當勞販售超過30年的經典產品奶厝於2016年11月下架，主要是機器隨著老舊陸續淘汰，銷售奶昔的分店也逐年減少，不少麥當勞的鐵粉紛紛在網路上敲碗，希望奶昔能重新上架販售。

台灣麥當勞今天宣佈，自11月19日10:30起，將於12間指定餐廳試賣奶昔，一次推出香草、草莓兩款口味，顧客可至麥當勞官網查詢12間奶昔試賣餐廳的資訊 （https://mcdtw.com/5/10/67），並於販售時段（早上10:30至晚上10:00）至試賣餐廳購買，嘗鮮價單點1杯69元。

為確保每一杯奶昔都能呈現最佳品質，奶昔採「現點現做」，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每人每筆消費限購4杯（不限口味），並限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放，銷售通路與動線依餐廳公告或工作人員現場引導為主。

台灣麥當勞並同步推出限量的「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」，外型超萌的「奶昔大哥毛毛包」去年於韓國首賣後，立刻引發全亞洲社群熱議，不僅完美還原「奶昔大哥」圓滾滾的可愛外型，更以毛絨絨的材質療癒粉絲的心，還可做為隨身好幫手，收納零錢、耳機等小物。

活動期間，只要於餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐，即可以149元優惠價加購，也可直接以199元單個購買；每人每筆消費限購4個。

同時間開賣的台灣限定「奶昔大哥購物袋」，以奶昔大哥的招牌笑臉作為圖樣，袋身使用100%回收塑料材質，輕巧耐用，每個只要59元。

