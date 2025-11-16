昔領同樣退休金！72歲男「忽視1事」 10年後資產慘少前同事逾1千萬

日媒以真實案例，揭示退休金不投資或缺乏理財知識，財富縮水的現實。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名72歲退休男子近日在聚會上被同期的同事一句話震驚，明明兩人退休金條件相同，都是3000萬日圓（約新台幣596萬元），然而，10年後對方的資產卻突破1億日圓（約新台幣1988萬元），全因為他「忽視理財」，他悔恨「如果當時能學習投資，結果可能不會差這麼多。」日媒以真實案例，揭示退休金不投資或缺乏理財知識，恐讓銀髮族面臨「你不理財、財不理你」的現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，72歲的大森雄一（化名）在一家居酒屋的包廂裡，與他10年來第一次見面的前同事木下先生（化名，71歲）聚會，兩人互相問候近況，話題自然而然地轉到了退休金上。

過去兩人都領到3000萬日圓的退休金，大森表示「物價上漲，現在只靠退休金很難維持生活」大森以為木下會同情他，但木下接下來隨口說的一句話，卻讓大森的心臟幾乎停止了跳動，木下隨口說「我把退休金裡的2000萬日圓（約新台幣398萬元）拿去投資，現在已經增值超過四倍了」聽到這番話，大森手中的啤酒差點掉落，驚呼「這不可能吧！」

大森回憶，十年前領到退休金時，他將大部分存入定期存款，年利率僅0.03%，以保障資金安全。然而多年下來，物價上漲使實際購買力減少，退而求其次只能動用存款應對日常生活、房貸及孫輩支出，他坦言「投資對我來說一直像博弈，老人不該碰。」

然而，木下十年前則將退休金中的2000萬日圓投入美國S&P500指數基金，十年間資產增值至約9000萬日圓（約新台幣1789萬元），再加上剩餘1000萬日圓（約新台幣199萬元）定期存款，總資產突破1億日圓。木下指出「Apple、Microsoft、Google等公司股價翻了好幾倍，這是美國經濟成長的成果。」

大森看到同期的成果，不禁悔恨「如果當時我能稍微學習投資，結果可能不會差這麼多。」他開始檢視自己的存款，發現十年間實際資產價值縮水約320萬日圓（約新台幣64萬元）。

專家提醒，銀髮族投資需謹慎，指出「長期投資可行，但必須了解個人風險承受能力，確保生活防衛資金充足，避免因股市波動影響生活。」此次案例凸顯投資知識與教育的差距可能帶來巨大的資產分化。木下能在兒子建議下接受理財規劃諮詢，學會投資，而大森則缺乏此機會。

專家建議，銀髮族在投資前應先評估自身年齡、資產及心理承受力，循序漸進投入，先從總資產5至10%開始，並確保「即使投資虧損一半，也不影響生活」。正確的知識與策略，才是避免後悔的關鍵。

