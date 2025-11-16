《經濟學人》示警「台灣病」侯宗佑：沒有完美國家 只有漸進改善

《經濟學人》13日以「台灣病」為題，揭開台灣在晶片主導、出口獨強的成功故事背後，長期低估的貨幣卻造成高額經常帳順差與潛在金融風險。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《經濟學人》本月13日以「台灣病」為題，談論台灣在強勁的出口背後，貨幣卻長期被低估以及潛在的金融風險等問題，相關報導引發關注。愛卡拉共同創辦人程世嘉近日在臉書發文發表觀點，認為台灣的困境是一個環環相扣的「系統」問題，央行目前的處境尷尬，如果放手讓台幣大幅升值，那龐大的未避險部位恐瞬間蒸發。知名數位創作者侯宗佑週六（15日）引用程世嘉臉書文章，大讚程世嘉的觀點很中肯，並認為沒有完美國家，只有漸進改善。



侯宗佑週六（15日）在臉書發文稱，說穿了就是這樣：台灣的現況就是餐具櫃子裡層層疊疊又東倒西歪的玻璃器皿，你說有沒有問題？有，歪歪斜斜誰看了都覺得不對勁。但難道要打開來修理嗎？千萬不行，櫃門一開就全部摔碎，到時候連東西都沒有了，是要修理什麼？

在這樣的情況下，跟你說台灣的OO問題其實很簡單，只要施行XX政策就可以解決的人，侯宗佑覺得只有2種，不是明知其不可為的騙子，就是活在理論象牙塔的不接地氣的傻子。

台灣這樣很悲哀嗎？侯宗佑認為，其實也不會，他留學過英國，也留學過美國，他研究這些國家的社會系統之後發現，每個外人看來光鮮亮麗的先進國家，其實幾乎都是一個不能打開、無法修理的餐具櫃子。

侯宗佑表示，根本不存在所謂的完美的國家，稱他大概有十幾個不同國家的朋友，每個聊天的時候都可以跟他抱怨一堆。美國朋友抱怨醫療系統過度商業化、社會安全網薄弱、基層教育崩潰、宗教保守勢力介入太深；德國朋友抱怨車廠獨大綁架國家政策、官僚制度僵化、公共政策可以拖到十幾年；日本朋友抱怨工時超長、職場上各種難以打破的階級跟規章條例。

韓國朋友則抱怨，根本喘不過氣的各種競爭壓力（包括嚴重的外貌協會）、低到不行的女性人權；北歐朋友抱怨稅率太高、阻礙創新，覺得「什麼先進的東西都在美國」；至於英國，英國不用講了，跟他們說台灣最近這幾年常有人抱怨物價狂飆、而且健保問題也很嚴重，他們回說他們身為倫敦的教授，薪水只租的起通勤一個半小時的地方的房子（更別說買房了），然後說台灣健保夠好了，要不要看看英國NHS排隊看病要幾個禮拜甚至幾個月。

侯宗佑稱，就是因為這樣聽了一輪世界朋友的抱怨，聽了10年，最後他才決定回到台灣。畢竟台灣是我們的家。

侯宗佑表示，雖然我們不可能一下讓台灣變得更好，而且一次只能調整一點點（而且你還只能祈禱一邊調整這個廚具櫃的時候，不會摔碎東西），但畢竟是我們自己的家，我們自己才會知道怎麼樣可以慢慢的，一點一點地，一個一個杯子的想辦法喬正。

就像別人稱讚我們的健保時，我們一方面可以覺得「對，健保真的好用」，但同時也能理解台灣醫療系統的結構真的是有很大問題；同理，當別人批評我們的「台灣病」，我們一方面可以覺得他們說的有些問題的確存在，但另一方面，也不能忽略了在這些因素的背面，也許正是台灣在某些層面上擁有今天的優勢的原因。

侯宗佑認為，任何稱讚跟批評，我們都要帶著警覺，思考這樣的意見有沒有可能過於簡化。尤其，如果這不是他們的家，更是如此，評論簡單，當家難。

侯宗佑稱，沒有一件事是簡單的，任何的改變，都必須要謹慎、小心，一步一步的微幅嘗試，這才是一個已經相對成熟、上軌道的國家想變得更好的時候，比較可行的方式。

文章最後，侯宗佑謝謝經濟學人的觀察與建議，表示「我們會參考，然後想想看也許可以怎麼在不摔碎東西的前提下調整，這就是我的態度」。

