美國鑄造最後5枚「1美分硬幣」 結束232年生產歷史

美國財政部表示，雖然1美分硬幣停產，但1美分硬幣仍是法定貨幣。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今年2月曾下令停止鑄造「1美分硬幣」（0.01美元），原因在於製造成本已超越貨幣面值。負責管理美國硬幣、紙幣等相關事務的財政部司庫畢奇（Brandon Beach）12日參觀費城鑄幣廠，見證美國史上最後5枚1美分硬幣鑄造過程，結束長達232年的1美分硬幣生產歷史。

美國費城鑄幣廠鑄造最後5枚1美分硬幣，結束美國長達232年的1美分硬幣生產歷史。（路透）

根據《路透》報導，川普今年2月下令財政部停止鑄造1美分硬幣，使得全美加油站、連鎖店和大型超市四捨五入調整價格。美國財政部表示，由於不斷上漲的生產成本以及消費者習慣和技術的快速變化，使得生產1美分硬幣「在經濟上不可行」且沒有必要，目前製造1美分硬幣的成本為3.69美分，10年前成本僅為1.42美分。

美國鑄幣局官員表示，流通用的1美分硬幣已在數個月前停止生產，不過鑄幣局仍額外製造了一定數量的1美分硬幣，並在上面刻上希臘字母「Ω」符號，象徵這是最後一批此類硬幣，預計於12月拍賣。

費城鑄幣廠廠長庫茲納（Robert Kurzna）表示，12日鑄造的那5枚1分錢硬幣將包含在這批拍賣硬幣之中，拍賣的詳細資訊將於近期公布，這些硬幣理論上可以用於一般消費流通，與收藏版硬幣不同

美國鑄幣局代理局長麥克納利（Kristie McNally）表示，即將拍賣的最後一批1美分硬幣中，第一枚與最後一枚硬幣估計可各自以10萬美元售出，所有收益將用於支援鑄幣局的營運，若有剩餘資金，則會轉交美國財政部。

至於停產1美分硬幣會有何影響，美國財政部表示，停產1美分硬幣預計每年可為美國鑄幣局節省約5600萬美元成本，雖然1美分硬幣停產，但1美分硬幣仍是法定貨幣，目前估計仍有約3000億枚在流通中，數量遠超出商業活動所需的數量。

