中國醫院砍薪30％成趨勢 傳有醫師兼差送外賣、開網約車

〔編譯魏國金／台北報導〕中國經濟觀察網11日報導，中國醫生降薪已成趨勢，多地醫師反映降薪幅度約為30％。上海資深醫院管理者李鳴（化名）說，有些偏遠地區醫院連基本工資都發不出來，部份地方甚至有醫師兼差送外賣、開網約車的情況。

重慶一家縣級醫院普通外科主治醫生郭奇（化名）說，他從8月明顯感受降薪問題。半年來，工資每月會遲發兩、三天，扣完5險1金後，基本工資剩2000元人民幣（台幣8736元），績效工資則從年初的6000元人民幣（台幣2.6萬元）左右降至目前的4000元人民幣（台幣1.75萬元），降幅約30％。他說，降薪後，聽到有同事發牢騷：「這個工資養不起家了」。

報導指出，在中國西部某省級兒童醫院任職的許星（化名），也有類似的狀況。她說，她的工資比去年降了3分之1，而且這可能只是開始，因為近1個月，她3次在院務會議上聽到降薪話題。

上海資深醫院管理者李鳴說，降薪已是大趨勢，有些基層醫院醫師月收入降至2、3千元人民幣（台幣8736至1.3萬元）。他說，「前些年，誰會想到醫生會降薪？但現在很多新蓋的醫院醫生比病人都多，哪來的錢發工資」？

報導說，事實上降薪早已開始，2025年6月華醫網公佈《醫療人才2024年薪資及就業調研報告》，參與該報告的近3萬名醫療人員中，有57.9％表明被降薪，相較於前一年的37％，增加了20個百分點，顯示中國醫師的薪資下降呈擴大趨勢。

北京一家頂尖「三甲」醫院神經內科醫生林弈（化名）說，「其實我們醫院這7、8年來一直在變相降薪」，他經歷兩波降薪，一次是2019年醫院搬遷，全員降薪20％，第2波是疫情之後的「溫水煮青蛙式」降薪，每季遞減3％至5％，兩年累計調降20％。他說，在一次內部會議上，上司提醒大家「要準備好過苦日子」。

報導指出，許多受訪醫師認為，降薪的原因在於少子化以及經濟低迷。少子化讓兒童醫院病患銳減，而經濟環境欠佳讓許多病患不願就診。一名醫師說，前幾年她一天要看6、70個病人，但今年夏天以來，她每日的門診量降至2、30人。

