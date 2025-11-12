堤防破口不補釀明利村水災？ 水利署澄清：該處本無堤防、今日可完成防堵

水利署增加人員機具，隨時進場封堵馬太鞍溪溢流溪水。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪溪水暴漲、泥水外溢，釀成萬榮鄉明利村道路淤積災情，名嘴李正皓引述該村村長林萬成說法，指堤防破口相當危險，但中央未依建議施工。對此，經濟部水利署澄清重申，「該處本來就沒有堤防，沒有破堤不補的問題」，當時決策集中人力等資源處理下游光復鄉的疏濬與堤防重建，評估上游萬隆鄉地勢高、淹水風險較低，因此以沙包短期加固，但由於馬太鞍溪淤積嚴重，才會導致泥水外溢至明利村，水利署自事發後立即啟動24小時搶險導水，預計今日可以完成防堵作業。

水利署也說明，9月馬太鞍溪堰塞湖釀成光復鄉等地區災情，為嚴防鳳凰颱風侵襲，水利署集中人力以及機具，處理下游光復鄉溢流處的馬太鞍溪疏濬及破損堤防重建工程，在11天內復原馬太鞍溪下游2860公尺臨時土堤並加固，截至11月9日已完成203萬方疏濬，也讓此次鳳凰颱風來襲時，光復及萬榮鄉親受到的衝擊也相對降低。

請繼續往下閱讀...

針對上游萬榮鄉的需求，水利署也還原當時決策評估過程，水利署重申，明利村村長確實有提出希望堤防「延伸」的需求，當時經評估後，考量該處地勢較高，淹水風險相對較低，但仍先以沙包短期加固，並且加強疏濬。

外界質疑為何萬榮鄉明利村會淹水，水利署指出，本月10日開始，因鳳凰颱風侵襲而雨量增加，河川淤積嚴重，遠超過預估，才導致泥水進入萬榮鄉明利社區，主要造成道路淤積、交通受阻。

明利村淹水後，水利署立即啟動搶險工作，水利署指出，自10日起已派60人、30輛機具，24小時日夜搶險進行導水，目前明利社區的水勢已稍緩，配合鼎塊（消波塊）積極防堵措施，引導進入排水系統，進一步加強防止河水溢出後進入市區。今日加派20人10輛機具，預計今日可以完成防堵作業，減少對民眾影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法