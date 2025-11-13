LTN經濟通》台積電新招 追逐者望塵莫及

AI資料傳輸的大量需求下，矽光子題材備受關注。（法新社資料照）

台積電2026年實現矽光子CPO量產

〔財經頻道／綜合報導〕AI指標股輝達（NVIDIA）日前宣佈首款採用共同封裝光學（CPO）技術的矽光子網路交換器Spectrum-X獲得甲骨文（Oracle）、Meta兩大科技巨頭採用，消息一出讓矽光子題材再度受到關注，隨著台積電即將在明年實現矽光子CPO量產，台灣也將成為這一關鍵技術的要角。

AI時代，運算、資料傳輸的大量需求下，矽光子技術正愈來愈受到重視。矽光子是結合電子與光子的技術，利用光的特性，實現高速、大容量、低耗能的資料傳輸。在晶片上的光子積體電路非常小巧，耗能較低，且運作速度比傳統光子快，資料傳出也比電子電路速度更快、效率更好。

國科會主委吳誠文表示，在AI高速運算雲端伺服器、邊緣運算伺服器與終端裝置的資料傳輸速度不斷提升的需求下，台灣必須將先進封裝技術進化，加速矽光子技術自主及產業鏈成型，其中共同封裝光學技術的推動，能協助矽光子產業升級，將光學元件與半導體晶片整合，提升傳輸速度與效率。

總統賴清德也將矽光子列入「AI新十大建設」之中，經濟部報告指出，政府預計在2025年到2028年，4年投入29億元預算，盼能在2028年達成供應鏈自主、研發環境建置、技術研發和人才培育等目標。

國際半導體產業協會（SEMI）與工研院攜手國內30多家業者在2024年成立「SEMI矽光子產業聯盟」。（資料照，SEMI提供）

矽光子可解半導體物理極限

台灣去年是世界半導體總產值第2，具備全球最完整的半導體供應鏈，加上AI相關供應鏈製造在台灣，讓台灣在矽光子發展上掌握先機。

全球半導體年度盛會SEMICON Taiwan國際半導體展，去年在開幕前，率先舉行了矽光子技術論壇，國際半導體產業協會（SEMI）與工研院攜手國內30多家業者，正式成立「SEMI矽光子產業聯盟」 ，力推矽光子技術發展。

日月光半導體執行長吳田玉在矽光子產業聯盟成立大會表示，台灣半導體具備全球優勢，AI崛起半導體是第一線。台灣在半導體高階製造大贏，矽光子有機會為半導體解決掉目前面臨的許多物理極限，目前業界公認，「光」是唯一的解方，矽光子可將目前的半導體商機再提升一個層級。

SEMICON Taiwan 2025也同樣以矽光子國際論壇揭開序幕，台積電研發副總、同時也是台灣矽光子產業聯盟領導成員之一的徐國晉表示，矽光子的價值除了在頻寬、訊號具備完整性，更重要的是提升能源效率。去年是矽光子產業啟蒙，今年台灣矽光子產業聯盟進入第２年，技術上已看到有突破，預期隨著技術進展，未來幾年矽光子需求可望呈倍數成長。

根據摩根士丹利（Morgan Stanley）在年初發佈的報告，隨著輝達Rubin伺服器機架將在明年開始量產，矽光子CPO市場規模預計到2030年將達93億美元（約新台幣2887.6億元），實現172％年複合成長。在樂觀的情況下，年複合成長甚至可能達到210％，市場規模超過230億美元（約新台幣7141.5億元）。

輝達今年發表首款採用共同封裝光學（CPO）技術的矽光子網路交換器Spectrum-X。（路透資料照）

輝達、AMD、博通相繼引進

從輝達到超微（AMD）接連在今年提出矽光子相關技術及解決方案，博通（Broadcom）、Google、格羅方德（GlobalFoundries）等國際大廠也紛紛表態看好矽光子將成為突破AI運算瓶頸的有效解方。

輝達在2025年的GTC大會上，發佈了全球最先進的矽光子交換器系統，採用頂尖的200G SerDes（序列器與解序列器）技術，與傳統的架構相比可以有效將耗能降低3.5倍、減少延遲並大幅提升網路彈性。

而超微則選定在台南、高雄兩地設置研發中心，將在台灣成立矽光子、AI和異質整合研發團隊，並與中山大學等產學研單位共同投入矽光子研究以擴大研發能量，預期能帶動矽光子產業的群聚效應。

台積電、日月光等台廠紛紛投入矽光子技術研發，工研院看好台灣具備晶圓製程、封裝與矽光子整合優勢，未來有機會成為CPO全球技術落地的核心基地。

作為產業領頭羊的台積電，緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術在今年上半年完成驗證，預計在明年將矽光子CPO直接導入CoWoS封裝中並實現量產。輝達今年發表的Spectrum-X正是採用這項技術。

博通10月推出的乙太網路交換器TH6-Davisson也同樣採用台積電COUPE技術，光學互聯降低70％的耗能，滿足資料中心對能源效率的要求。

台積電研發副總經理徐國晉指出，矽光子元件的導入，對AI將是很重要的影響，無論是固態光學元件或矽光子元件。徐國晉表示，去年是矽光子產業啟蒙，今年台灣矽光子產業聯盟進入第2年，技術上已看到有突破，預期隨著技術進展，未來幾年矽光子需求可望呈倍數成長。

國科會旗下的國家實驗研究院台灣半導體研究中心9月宣佈成立「矽光子CPO平台與SIG」。（資料照，國科會提供）

國科會旗下的國家實驗研究院台灣半導體研究中心在今年9月宣佈成立「矽光子CPO平台與SIG」，打造以台灣為核心的國際半導體學研生態系。

國科會主委吳誠文表示，在AI崛起的時代，沒有任何一個國家能夠獨自完成所有任務，未來要推動的創新應用與服務，都必須仰賴國際合作，才能真正造福全人類。台灣則扮演關鍵角色，我們從製造的先進晶片作為基礎，協助技術整合，發展廣泛應用於各場域的創新系統。

吳誠文指出，在台灣的努力下，我們需要更多世界各地的合作夥伴，共同推動產業發展。期許台灣在矽光子科技領域，也能引領系統整合的新紀元，打造高頻寬、低耗能的AI運算關鍵技術，更推動全球矽光子驗證標準，並透過跨國合作，強化台灣成為國際上的可信賴創新基地。

