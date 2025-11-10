解約金遭北市砍4千萬 新壽：要看合不合理

北士科 T17、T18。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕新壽向台北市政府提出北士科 T17、T18解約金額44.7億元，北市府表示在會計師審查受刪減4千多萬元，確定解約金約44.3億多元。魏寶生表示，新壽計算解約金的過程也是經過會計師，所以要看北市府砍的內容合不合理；另外雙方也正在就終止合約的內容進行磋商，兩者都確定後，就會盡速召開臨時董事會。

魏寶生說，現在還沒收到北市府確定解約金的部分，收到之後會看內容合不合理，合理就接受。

他提到，北市府上週五送來終止合約的內容，但新壽對內容有疑義，希望能據實呈現中間過程，以及後續如何以及何時給付解約金；甚至北市府和輝達，也要某種程度的確認，萬一輝達不要了怎麼辦？

魏寶生強調，這些細節都要確定，要寫在合約裡，因為是雙方合意解約，因此必須合理呈現該有文件內容，新壽才可以註銷、放棄北士科所有權。因此目前雙方律師正在就解約內容洽談中，敲定後會提臨時董事會，授權解約。

對於北市府透露新壽將在本週四召開臨時董事會，魏寶生說目前還沒發開會通知，但因為非一般董事會，不用7天前通知。他預期希望會在這週，但要等解約金和合約內容確定。他說，這些要花時間，過程都有向北市副市長李四川報告。

對於上週台新新光金控董事長吳東亮今出席工總活動時表示，希望北市能將「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。

魏寶生強調，所指的是今年5月輝達與新壽簽訂 MOU 時，輝達除了要返還新壽付出的成本外，還有一筆相當金額的補償金，才會說未來輝達和北市府簽約，原來要給新壽的這筆補償金，新壽希望進行公益捐贈。至於北市府給付給新壽的解約金，則是新壽已付出的成本，並不是補償金。

